هێرشی قورسی درۆنەکانی ئەرتەشی ئێران بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا

پەیوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی ئێران ڕایگەیاند: لە قۆناغی حەوتەمی ئۆپراسیۆنی هەورە برووسکە و لە درێژەی هێرشە چەقێنەرەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە لایەن ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە، کاتژمێرێک لەمەوبەر، شوێنی فڕۆکە جەنگییەکانی ئێف-١٨، بینای شوێنی نیشتەجێبوون و کۆشکی کەرەستەی گەورەی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە بنکەی ئەلعەزراق لە ئوردن بە هێرشی وێرانکەری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کرانە ئامانج.
سەربازانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بەدڵنیاییەوە ئەو وانەی گەورەیە و پەیامی ستراتیژی ڕێبەری شۆڕش بۆ دوژمن دووبارە دەکەنەوە کە "سەردەمی لێدە و بڕۆ" کۆتایی هاتووە و هەر چالاکیەک دژ بە خاک و ئاو و ئاسمانی ئەم وڵاتە مێژووییە بێ وەڵام و تێچووی ڕێژەیی نامێنێتەوە.
ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، هەر لە سەرەتای پێشێلکردنی بەڵێن و ئاگربەست لە لایەن ئەمریکا و هێرشە دڕندانەیەکان بۆ سەر ناوچەکانی ئێران، تا ئێستا ٦ قۆناغی ئۆپەراسیۆنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە دژی بنکە و ناوەندەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە ناوچەکە ئەنجام داوە و ئەم ئۆپەراسیۆنانە تا گەیشتن بە سەرکەوتنی کۆتایی بەردەوام دەبن.
Your Comment