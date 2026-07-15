ڕێوڕەسمی یادی شەهیدی ئێران بە ئامادەبوونی خەڵکی ئێران

ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنی "شەهیدی ئێران" ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی لە لایەن ڕێبەری مەزنی شۆڕشی ئیسلامی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی لە موسەلای ئیمام خومەینی لە تاران، بە ئامادەبوونی هەزاران کەس لە چین و توێژە جیاوازەکانی وڵات بەڕێوە دەچێت.
بنەماڵەی شەهیدان و سەرۆکی هێزە چەکدارەکان و کۆمەڵێک بەرپرسی دەوڵەت و سەربازی و باڵیۆز و نوێنەری وڵاتانی دەرەوە ئامادەی ئەم ڕێوڕەسمە بوون.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، هۆڵی موسەلای ئیمام خومەینی (د.خ) پڕە لە خەڵک و بەشداربووان بە دەستەوە پلاکارد و ئاڵا و وێنەی ڕێبەری شەهید و ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی و وتنەوەی دروشمی "مەرگ بۆ ئەمریکا"، "مەرگ بۆ ئیسرائیل" و بانگەوازی تۆڵەسەندنەوە، جەخت لەسەر درێژەدان بە ڕێگای شۆڕشگێڕی شەهید دەکەنەوە.
هەروەها منداڵانی ڕێبەری شۆڕشگێڕی شەهید و سەرانی دەوڵەتان و بەرپرسانی باڵای دەوڵەت و سەربازیش لەو ڕێوڕەسمەدا ئامادەن.
لەم ڕێوڕەسمەدا کوڕە گەورەکەی ڕێبەری شەهیدی ئێران وتی: سەبرگرتن لەم بەڵا گەورەیەدا ناکۆکی لەگەڵ تۆڵەسەندنەوە و مامەڵەکردن لەگەڵ خراپەکارانی جیهان کە دەستیان لەم تاوانە گەورانەدا هەبووە، نییە.
Your Comment