پەیامێکی گرنگ لە لایەن سوپای پاسدارانەوە بۆ خەڵکی ئوردن

پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە پەیامێکدا ڕایگەیاند: نەتەوەی بەرز و موسڵمان لە ئوردن؛

بەرەبەیانی ئەمڕۆ، جەنگاوەرانی ئیسلام، لە قۆناغی سێیەمی شەپۆلی دووەمی ئۆپەراسیۆنی نەسری دوو، دامەزراوە و شوێنی گرنگی دوژمنی ئەمریکایان کردە ئامانج لە بنکەیەکی ئاسمانی کە لەلایەن سوپای منداڵکوژی ئەمریکییەوە داگیرکرابوو لە خاکی ئێوەدا و بەکارهێنرا بۆ هێرشکردنە سەر ئێمە.

ڕاشگەیێندرا کە بە مووشەکی بالیستیک، تاوانبارانی ئەمریکییان سزادا لەسەر ئەو کارانە.

لە یەکەم ڕۆژی ئەم دەستدرێژیانەدا، ڕژێمی چەوسێنەری ئەمریکا هەمان ئەو بنکانەی بەکارهێنا بۆ پارچەپارچەکردنی 186 منداڵی قوتابخانەی بێتاوان و مامۆستاکانیان لە میناب.

ئێوە زۆر باش دەزانن نەک هەر دوژمنایەتییەکمان لەگەڵ ئێوە نییە، بەڵکوو ئێوەی گەلی سەربەرزمان زۆر خۆشدەوێت. ئێوە زیاتر لە هەموو نەتەوەکانی تر لە ئازار و چەوساندنەوەی گەلی فەلەستین تێدەگەن و ئاگاداری تاوانەکانی ڕژێمی زایۆنیستی لە کۆمەڵکوژیی حەفتا هەزار فەلەستینی لە نێویاندا بیست هەزار منداڵ لە غەززەن کە بە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی ئەمریکا ئەنجام دراوە.

داواکاری جددی ئێوە بۆ هەڵوەشاندنەوەی بنکە داگیرکارییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە یارمەتیدەرێکی گەورەیە بۆ ڕزگارکردنی گەلی فەلەستین و گەڕانەوەی ئاسایش بۆ ناوچەکە.