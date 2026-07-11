ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران: تۆڵەی هێرش بۆ سەر ژێرخانەکان دەکەینەوە

پەیامی محەمەد باقر زولقەدر سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بڵاو بووەوە.
وتی: ڕق لێبووترین کەسایەتی جیهان جارێکی تر ئەوەی شایەنی خۆی بوو بە نەتەوەی مەزن و خەڵکی هەستاو و خەمگینی ئێرانی وت. لە درەوشاوەیی حەماسەی مێژوویی گەلی ئێران و عێراق لە پرسەی تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیددا تووڕەیە.
وەک پێشتر ڕامانگەیاند، هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانەکان تۆڵەیان دەکرێتەوە و ڕژێمی تاوانکاری زایۆنی کە لە پشت ئەم خراپانەدایە، لە وەڵامی جەنگاوەران سەلامەت نابێت.
١١ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩
News ID: 1838625
Source: Mehrnews
هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانەکان تۆڵەیان پێدەکرێتەوە، ڕژێمی تاوانکاری زایۆنیستیش لە وەڵامدانەوەی جەنگاوەران سەلامەت نابێت.
پەیامی محەمەد باقر زولقەدر سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بڵاو بووەوە.
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