سپای پاسداران 85 شوێنی سەربازی ئەمریکای لە ناوچەکە کردە ئامانج

لە ڕاگەیەندراوی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕسی ئیسلامیدا هاتووە؛ دوابەدوای داستانی نەتەوەی مەزنی ئێران لە پرسەی بێ وێنە و شکۆمەندی ڕێبەری دوژمن بەزێن و ناوازەی سەردەم و شەهیدی نەتەوەی ئیسلامی، ڕژێمی شەڕانگێزی ئەمریکا کە ڕەهەندەکانی شکستەکەی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر دەردەکەون، هێرشی کردەوە سەر ئێران.

ئاماژەش دراوە: جارێکی دیکە ئەمریکا خووی خۆی لە شکاندنی ڕێککەوتنەکە دووبارە کردەوە و سوپای منداڵکوژ و تیرۆریستی ئەمریکا لە کاتژمێرەکانی سەرەتای بەرەبەیانی ئەمڕۆدا بە ئاشکرا ئاگربەستی پێشێل کرد و تێگەیشتنی ئیسلام ئابادی پێشێل کرد بە دەستپێکردنی هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر ژمارەیەک بنکەی کەنار دەریا و وێستگەی مەدەنی لەسەر کەناراوەکانی هۆرمۆزگان.

لە وەڵامدانەوەی سەرەتایی بۆ ئەم دەستدرێژییە، هێزی دەریایی و ئاسمانیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە، ٨٥ دامەزراوەی سەربازیی گرنگی ئەمریکایان لە بەندەر سەلمان، هەرێمی پێنجەمی هێزی دەریایی بەحرەین و بنکەی ئاسمانی عەلی سالم لە کوێت تێکشکاند و فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی MQ9ی دوژمنیان خستە خوارەوە کە هەوڵی دەستوەردانی لە ئۆپەراسیۆنەکەدا دا.