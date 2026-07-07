دەیان شەڕکەر، بۆمب هاوێژ و فڕۆکەی سێخوڕی ئەمریکا ناوچەکەیان جێهێشت

مورتەزا سیمیاری، شارەزای ئاسایشی ناوچەکە لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر وتی: ڕاپۆرتی بەردەست لە هەڵسەنگاندن و چاودێری وردی جموجۆڵە سەربازییەکانی تاقمی تیرۆریستی سێنتکۆم نیشان دەدات کە لە ڕۆژانی پێش لەسێدارەدانی ئیمامی شەهید، ٢٤ فڕۆکەی ئێف١٦، ١٢ فڕۆکەی شەڕکەری ئێف١٥ و ١٢ فڕۆکەی ئێف ٣٥ ناوچەکەیان بەجێهێشتووە.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەروەها ٨ فڕۆکەی بۆمبڕێژکراوی بی ٥٢ کە لە بنکەی ئاسمانی مینۆت لە داکۆتای باکوورەوە ڕەوانەی ناوچەکە کرابوون ئێستا ناوچەی ئەرکی تیرۆریستی سێنتکۆمیان بەجێهێشتووە.

ئەم شارەزایە ناوچەییە زیادی کرد: جگە لە ڕۆیشتنی فڕۆکەی جەنگی و بۆمب هاوێژە ستراتیژییەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە ناوچەکە، شاهیدی ئەوە دەبین کە سێ فڕۆکەی EA-18G Growler هەروەها ناوچەکەیان بەجێهێشتووە؛ ئەم فڕۆکەیە وەشانی جەنگی ئەلیکترۆنی فڕۆکەی جەنگی F-18 Super Hornet ە و ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە هاوکێشەکانی جەنگەڵ لە ناوچەکەدا.

وتیشی: جگە لەم فڕۆکەیە دوو فڕۆکەی جۆری AWACS E-3 ناوچەی ئۆپەراسیۆنە تیرۆریستییەکانی سوپای ئەمریکاشیان بەجێهێشتووە.

سەبارەت بە کشانەوەی ئەم دوو فڕۆکە ستراتیژییە، پێویستە ئەوە بگوترێ کە سایبڵ بوونیان گرنگترین هۆکارە بۆ کشانەوەی ناکاتییان لە ناوچەکە.

سیمیاری زیادی کرد: پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە ١١ تانکەری ئەمریکیش پێش ئەمە لە ڕۆژئاوای ئاسیایان بەجێهێشتووە.

کشانەوەی ئەمریکییەکان بە شێوەیەکی بەرچاو خێراتر بووە، تا ئەو ڕادەیەی کەشتیی فڕۆکە هەڵگری ئەتۆمی شارل دیگۆلی سەر بە فەرەنسییەکانیش بەبێ پلانی پێشوەختە و بە گڵۆپی سەوزی ئەمریکا ناوچەکەی بەجێهێشتووە.

ئەم شارەزا ئەمنیەتییەی ناوچە ڕایگەیاند: شیکردنەوەی خەمڵاندنی کشانەوەی چەکی ئەمریکایی دەگەڕێتەوە بۆ حیساباتی هەڵەی کۆشکی سپی بۆ هەلومەرجی ئێران و خۆڕاگرییە بەرزەکەی، هەروەها نیشاندانی دەسەڵاتدارانەی بوونی گەلی ئێران بە ملیۆنان کەسی لە پرسەی ئیمامی شەهید، ئاستی بەرزی خۆڕاگریی گەلی ئێران، کە بووەتە هۆی سەرسوڕمانی ڕۆژئاوا لە زیرەکی و خۆڕاگری خزمەتگوزاری سەربازی.

سیمیاری وتی: بەو پێیە دوژمن سنوورداربوونی هەیە لە درێژەدان بە بژاردەی شەڕکردن بە فۆرماتی شەڕی ڕەمەزان و فۆرماتێکی نوێ بۆ کارەکانی داهاتوو پێکدەهێنێت، کە نیشانەکانی بە تەواوی لەلایەن هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەمانەوە شیکراونەتەوە و هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە.