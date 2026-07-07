عێراقچی: تا هەڕەشە بەردەوام بێت دانوستان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی دەستپێناکات

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، پاش بەشداری کردن لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە پەیامێکدا نووسی: بە میلیۆن کەسی سەربەرزی ئێرانی بە یەکڕیزی بۆ ڕێزگرتن لە جەنابی ئایەتوڵڵای شەهید سەید عەلی خامنەیی و میراتی هەمیشەیی ناوبراو کۆبوونەوە. نە ئەوان و نە هێزە چەکدارە ئازاکانی ئێمە لە هیچ هەڕەشەیەک ناترسن.

وەزیری دەرەوە بە ئاماژەدان بەوەی کە مادەی ١٣ی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بە تەواوی ڕوون و ئاشکرایە، وتی: هەتا هەڕەشەکان لە دژی ئێران بەردەوام بن، دانوستانەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی دەست پێناکەن. پابەند بە واژۆی خۆتەوە.