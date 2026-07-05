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ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لە سەر ئێران بێت

٥ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٨:٠٠
News ID: 1836060
Source: Mehrnews
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لە سەر ئێران بێت

ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: خەڵک دوو دروشم لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەرەکەیان دەڵێنەوە.

 ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران ڕایگەیاند: خۆڕاگری دژ بە دوژمنان و تۆڵەسەندنەوەی خوێنی ڕێبەری شەهیدی ئێران دوو دروشمی خەڵکی تازیەباری ئێرانە کە لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەکەیاندا دەیڵێنەوە.
جەخەیش کراوە: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لەسەر ئێران بێت؛ ئەمە هەمان ئێرانە کە پێت وابوو دەتوانیت لە چەند ڕۆژێکدا لەناوی ببەیت.

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