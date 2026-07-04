  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

یەمەن: سعوودیە ویستی فڕۆکەیەکی ئێرانی بخاتەخوارەوە نەمانهێشت

٤ تەمووز ٢٠٢٦ - ٢٣:٣٤
News ID: 1835605
Source: Mehrnews
یەمەن: سعوودیە ویستی فڕۆکەیەکی ئێرانی بخاتەخوارەوە نەمانهێشت

یەحیا سەریع وتی: هەوڵی دوژمنی سعودیە بۆ ڕێگریکردن لە نیشتنەوەی فڕۆکەیەکی مەدەنی ئێران لە فڕۆکەخانەی سەنعا شکستی هێنا.

 یەحیا سەریع، وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن ڕایگەیاند: فڕۆکە جەنگییەکانی دوژمنی سعودیە کاتژمێر ٥:٢٠ سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ئاسمانی یەمەنیان بەزاندووە و هەوڵیانداوە ڕێگری بکەن لە نیشتنەوەی فڕۆکەیەکی مەدەنی ئێرانی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سەنعا.

ئەو فڕۆکە مەدەنییە ئێرانییە زیاتر لە 200 هاووڵاتیی گیریخواردوو و بریندار و نەخۆشی هەڵگرتبوو.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەوڵەکەی دوژمنی سعودیە شکستی هێنا. هێزەکانی بەرگری یەمەن فڕۆکە جەنگییەکانی سعودیەیان ناچار کرد ئاسمانی یەمەن بەجێبهێڵن.
یەحیا سەریع ڕایگەیاند: ئێمە دوژمنی سعودیە ئاگادار دەکەینەوە کە هەر هەوڵێکی دووبارە بۆ پێشێلکردنی ئاسمانی ئێمە یان هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر وڵاتەکەمان بە وەڵامێکی فراوان و بە ئامانجگرتنی فڕۆکەخانەکان و بەرژەوەندییە گرنگەکانی لەسەر وشکانی و دەریایی بەرەوڕوو دەبێتەوە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha