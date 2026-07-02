  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

عێراقچی: هەڕەشە دژی ڕێبەر و گەلی ئێران، دەستبەجێ وڵام دەدرێتەوە

٢ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٢:١٥
News ID: 1834438
Source: Mehrnews
عێراقچی: هەڕەشە دژی ڕێبەر و گەلی ئێران، دەستبەجێ وڵام دەدرێتەوە

لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل، وەزیری دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: “هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، لەگەڵ وەڵامێکی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.

 لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل، وەزیری دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: “هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، لەگەڵ وەڵامێکی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.
سەید عەباس عێراقچی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل نووسیویەتی: بڕگەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد بە تەواوی ڕوون و ئاشکرایە و هەمووان دەتوانن بیبینن وانەیەکیان پێدەبەخشێت، هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، بە وەڵامدانەوەی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.

Your Comment

You are replying to: .
captcha