عێراقچی: دەستوەردان لە بەڕێوەبەرایەتی ئێران لە گەرووی هورمۆز قبووڵ ناکەین

فواد حسێن لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ سەید عەباس عێراقچی وتی: پێشوازی لە ئامادەبوونتان لە عێراق دەکەین. ئامادەبوونی وەزیری دەرەوەی ئێران لە بەغدا زۆر گرنگە و دیدارێکی چڕ و پڕی لەگەڵ سەرکردەکانی عێراق دەبێت.

ئاماژەی بەوەشکرد: بۆ درێژەدان بە گفتوگۆکانی نێوان سەرکردەکانی تاران و بەغدا سەردانی تاران دەکەین.

سەید عەباس عێراقچی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: سەردانەکەم بۆ بەغدا لە هەلومەرجی تایبەتدا ڕوودەدات و ئەمە یەکەم سەردانمە لە دوای شەڕی شەڕانگێزانەی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە دژی وڵاتەکەم و دوای خۆڕاگری قارەمانانەی گەلی ئێران.

وتیشی: سوپاسی گەل و حکومەتی عێراق دەکەم کە هەڵوێستی باشیان گرتەبەر لە ئیدانەکردنی دەستدرێژی و لێقەوماوان.

ئامانجی دووەمی سەردانەکەم پیرۆزبایی لە حکومەتی نوێی عێراقە و ئەمە یەکەم سەردانی دوای پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراقە.

وەزیری دەرەوە ڕایگەیاند: ئەمڕۆ کۆبوونەوەی هاوبەشمان لەگەڵ بارەگای بەڕێکرانی تەرمی ڕێبەری مەزنی شۆڕش لە عێراق دەبێت.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا: ئامانجی کۆتایی من پێداچوونەوەیە بە پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان لە بوارە جیاجیاکانی نێوان هەردوو وڵات، لەوانەش لە بوارەکانی سیاسی و ئابووری و ئەمنیدا.

وەزیری دەرەوە بە ئاماژەدان بە دیدار و گفتوگۆی لەگەڵ هاوتا عێراقییەکەی وتی: گفتوگۆیەکی زۆر باشم لەگەڵ جەنابی فواد حوسێن کرد. پەیوەندییەکانی ئێران و عێراق زۆر بەنرخن و ئێمە بڕیارمان داوە بەردەوام بین لەو پەیوەندیانە. ان شاءاللە لە کۆبونەوە گرنگەکانی ئەمڕۆدا جەخت لەسەر ئەم خاڵە دەکەمەوە.

زیادیشی کرد: کورتەیەکم لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا و پێشهاتەکانی ئەم دواییەی گەرووی هورمز و لوبنان بە بەڕێز فواد حوسێن دا. بە پشت بەستن بە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، گەرووی هورمز لەژێر ئەو بەڕێوەبردنەی کە ئێران پەسەندی کردووە، لە ماوەی ٣٠ ڕۆژدا دەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی پێش جەنگ و هیچ وڵات و دامەزراوەیەک لەو کارە بەرپرسیار نییە.

دووپاتیشی کردەوە: هیچ دامەزراوە و وڵاتێکی دیکە لێی بەرپرسیار نییە. هەر دەستوەردانێک لەم بابەتەدا بۆ پەسەندکردنی ڕێکخستنە نوێیەکان تەنها دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکات و دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز دوادەخات. هەر وەک چۆن لە ماوەی دوو شەوی ڕابردوودا شاهیدی ململانێی گەرووی هورمز بووین. داوا لە هەموو لایەنەکان دەکەم دەستوەردان نەکەن لە ڕێکخستنەکانی کردنەوەی گەرووی هورمز.



عەراقچی وتی: بە پێی بڕگەی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، دەبێت شەڕ لە هەموو بەرەکان بە لوبنانیشەوە کۆتایی پێبێت و بەداخەوە دەزانین کە ڕژێمی زایۆنیستی درێژە بە هێرشەکانی دەدات و ئەوەش لە ئەستۆی حکومەتی ئەمریکایە کە بە پشتبەستن بە پابەندبوونی خۆی لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن و ڕژێمەکەدا، ڕەزامەندی دەربڕیوە لەسەر ڕاگرتنی هێرشەکانی ڕێژیم و ڕێگەدان بە دامەزراندنی کۆتایی هاتنی شەڕ لەوێ و کشانەوە لە ناوچە داگیرکراوەکان، کە یەکێکە لە بڕگەکانی بڕگەی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن.

وەزیری دەرەوە وتی: پێویستە بگەینە چوارچێوەیەکی نوێ کە هەموو وڵاتانی ناوچەکە بگرێتەوە و بەبێ ئامادەبوون یان دەستوەردانی هیچ وڵاتێک لە دەرەوەی ناوچەکە. پێشوازی لە پێشنیازی فوئاد حسێن دەکەین بۆ ئەنجامدانی دانوستانەکانی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداو، ئێران و عێراق و ئامادەین هاوکاری لەگەڵ حکومەتی عێراق بکەین.