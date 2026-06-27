سپای پاسداران وڵامی هێرشەکەی ئەمریکای دایەوە

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: “دوای پێشێلکردنی ئاگربەست لە لایەن ڕژیمی خیانەتکاری ئەمریکاوە، هێزی دەریایی سپای پاسداران بنکە سەربازییەکانی ئەمریکای لە ناوچەکەی کردە ئامانج.

لە بەرامبەر ئەم دەستدرێژییە، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، بنکە سەربازییە تیرۆریستییەکانی ئەمریکای لە ناوچەکەدا لێدا.