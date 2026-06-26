سپای پاسداران سەبارەت بە تێپەڕینی کەشتی لە گەرووی هورمۆز هۆشداریی دا

چەند سەعاتێک لەمەوبەر، بە بێ ئاگادارکردنەوە و هەماهەنگی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران، هەندێک لایەن ڕێگایەکی نوێیان بۆ تێپەڕاندنی کەشتیەکان بە گەرووی هورمز ڕاگەیاند، کە ئەمەش جێگای قبووڵ نییە و بە تەواوی مەترسیدارە.

هەموو لایەک ئاگادار دەکەینەوە کە تاکە ڕێگای ڕێگەپێدراو بۆ تێپەڕین بە گەرووی هورمزدا ئەو ڕێگایەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاندووە. هاتوچۆی کەشتیەکان لە دەرەوەی ئەم ڕێگایانە زۆر مەترسیدارە و قەدەغەیە، و ئاگادارتان دەکەینەوە کە خۆتان بەدوور بگرن لە هەر هاتوچۆیەک لە دەرەوەی ڕێگا ڕاگەیەندراوەکان.

هەماهەنگی لەگەڵ هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامی ئێران پێویستە بۆ تێپەڕین بە گەرووی هورمز لە ڕێگەی کەناڵی ١٦ ەوە پەیوەندی بکەن و مامەڵە لەگەڵ سەرپێچیکاران دەکرێت.