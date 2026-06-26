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ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بۆ وڵاتانی عەرەبی ؛ ژیانتان قەرزداری ئێرانن

٢٦ حوزەیران ٢٠٢٦ - ٢١:٣٢
News ID: 1831773
Source: Mehrnews
ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بۆ وڵاتانی عەرەبی ؛ ژیانتان قەرزداری ئێرانن

ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای ئێران جەختی کرد: ژیانی عەرەب لەسەر کەنداوی فارس قەرزاری بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوەیە.

عەلی ئەکبەر ویلایەتی، ڕاوێژکاری نێودەوڵەتی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، ڕەخنەی لە بەیاننامەی ئەنجومەنی هاوکاری کەنداو گرت و نووسی: سەقامگیریی عەرەبەکان لەسەر کەنداوی فارس قەرزاری بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوەیە. ناوبراو زیادی کرد: وڵاتانی بچووکی ناوچەکە هیچ جێگایەکیان لە ڕێکخستنەوەی هاوکێشەکاندا نییە و ژیانی ستراتێژییان بەندە بە لێبوردەیی تارانەوە.
ویلایەتی ئاماژەی بەوەدا کە پەراوێزخراوەکان و منداڵۆکەی سیاسی ناوچەکە بە لێدوانە تایبەتمەندەکان دڵخۆش نین و پێویستە بزانن کە لەم سفرەیەدا بەشێکی بچووکیان هەیە.

ڕاشیگەیاند: لە ڕێکخستنەوەی هاوکێشە گەورەکاندا، پەراوێزخراوە بچووکەکان هیچ شوێنێکیان لەسەر مێزەکە نییە؛ لەناو دەچن و ژیانی ستراتیژییان قەرزاری سەقفی لێبوردەیی تارانە.

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