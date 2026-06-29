قاڵیباف بۆ نەبیە بری: کۆتایی هاتنی شەڕی لوبنان خاڵی یەکەمی ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکایە

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە وتووێژێکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ نەبیە بێری، سەرۆکی پەرلەمانی لوبنان، جەختی لەوە کردەوە کە لە وتووێژەکانی هەفتەی ڕابردوو لە سویسرا، یەکێک لە گرنگترین بابەتەکانی گفتوگۆ کۆتایی هاتنی شەڕی لوبنان و سەروەری و یەکپارچەیی خاکی ئەم وڵاتە بوو. ناوبراو ڕایگەیاند: ئەم بابەتە بەشێکی گرنگی بڕگەی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئابادە لە نێوان ئێران و ئەمریکا.

وتیشی: لە دانوستانەکانی سویسرادا، دوای ئەوەی تیمی دانوستانکاری ئێران بە جددی ئاماژەیان بە پێشێلکارییەکانی ئەم مادەیە کرد، بڕیاردرا لیژنەیەکی کۆنترۆڵکردنی ململانێکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا و لوبنان پێکبهێنرێت و ئەم یەکەیەش بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی ئەم مادەیە لە لوبنان دەکات.

قالیباف جەختی لەوە کردەوە: ئامانجی ئێمە کۆتایی هێنان بە شەڕی لوبنان و گەڕاندنەوەی ئاوارەکانە بۆ سەر ماڵ و موڵکی خۆیان و دوورخستنەوەی داگیرکاری و کشانەوەی ڕژێمی زایۆنی لە خاکی لوبنان و ئێمە بە جددی بەدوای ئەم بابەتەدا دەگەڕێین.



نەبیت بێری لە درێژەی وتووێژەکەدا سوپاسی هەڵوێستەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران و تیمی دانوستانکاری ئێرانی کرد و زیادی کرد: ئەوەی ئێوە لە سویسرا بەدواداچوونتان لە بەرژەوەندی گەلی لوبناندایە، بەڵام دوژمنی زایۆنی هەوڵ دەدات لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد لە ڕێگەی ئامرازێکی دیکەوە، پرسی گەڕاندنەوەی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی لوبنان بەدەر بخات.



لێکتێگەیشتنی واشنتۆن لە نێوان لوبنان و ڕژێمی زایۆنیستی پیلان و فیتنە



سەرۆکی پەرلەمانی لوبنان ئاماژەی بە لێکتێگەیشتنی واشنتۆنی نێوان لوبنان و ڕژێمی زایۆنیستی کرد و زیادی کرد: ئەمە پیلان و فیتنە و ئیمام عەلی (ع)ش دەڵێ فیتنە لە کوشتن خراپترە.



هەروەها هەردوولا لەم پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا جەختیان لە بەڕێوەچوونی خێرای کۆبوونەوەی "لیژنەی کۆنتڕۆڵکردنی ململانێکان" کردەوە بۆ کۆنترۆڵکردن و کۆتاییهێنان بە شەڕی لوبنان.