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سەرۆک وەزیرانی عێراق هەواڵی گرینگ سەبارەت بە کشانەوەی ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە

٣٠ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:١١
News ID: 1833569
Source: Mehrnews
سەرۆک وەزیرانی عێراق هەواڵی گرینگ سەبارەت بە کشانەوەی ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە

سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند: دوای 3 مانگ هاوپەیمانی ئەمریکا بەتەواوی لە عێراق دەکشێتەوە.

عەلی ئەلزەیدی لە دیدارێکدا لەگەڵ هەندێک لە باڵیۆزی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ڕایگەیاند: ئەمریکا بە تەواوەتی عێراق بەجێدێڵێت.
وتیشی: هێزەکانی هاوپەیمانی بەناو دژە داعش بە سەرۆکایەتی ئەمریکا تا کۆتایی مانگی ئەیلولی داهاتوو (29ی تشرینی یەکەم) بە تەواوی لە عێراق دەکشێنەوە.

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