حەشدی شەعبی ڕایگەیاند: ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە عێراقیش بەڕێوەدەچێت

“مەهەند ئەلعەقابی” لە وتارێکدا لە کۆبوونەوەی هەماهەنگیی حەشدی شەعبی ڕایگەیاند، پرسە و ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران لەسەر داوای حکومەتی بەغدا و بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزە سیاسییەکان لە عێراقیش بەڕێوەدەچێت.

ئەلعەقابی جەختی لەوە کردەوە کە مەراسیمی پرسە بە شێوەیەکی فەرمی بە ئامادەبوونی دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی حکومەت بەڕێوەدەچێت.

“ئیمان عەتارزادە” وتەبێژی مەڵبەندی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران، ڕۆژی دووشەممەی ڕابردوو ڕایگەیاند: ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و بەڕێکران و پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران ڕۆژی چوارشەممە ١٧ی جۆزەردان لە شارەکانی نەجەف و کەربەلا بەڕێوە دەچێت.

ناوبراو زیادی کرد: لە یەکەم ڕۆژەکانی شەهیدبوونیەوە ئامادەکارییەکان بۆ پرسەی ئەو ڕێبەرە شەهیدە کرابوو، هەروەها بە هۆی بارودۆخی شەڕ و لەشکرکێشی دڕندانە لە لایەن دوژمنی ئەمریکی – زایۆنیستەوە، و بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە پاراستنی تەندروستی و ئاسایش و سەلامەتی خەڵک لە پێشینەی کارەکانی ئەنجومەنی نوێنەران و ئەوانەی بەشدارن لە بەڕێوەچوونی ئەم ڕێوڕەسمە، کاتی بەڕێوەچوونی پرسەی سەرکردە شەهیدەکەمان دواخرا.