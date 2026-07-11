ڕێوڕەسمی پرسە ڕێبەری شەهیدی ئێران لە لایەن ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی بەڕێوەچوو

ڕێوڕەسمی یادی ڕێبەری مەزن و شەهیدی نەتەوە، ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی، لە لایەن ڕێبەری شۆڕشەوە لە مەزارگەی پیرۆزی حەزرەتی فاتیمە مەعسومە (درودی خوای لەسەر بێت) بە ئامادەبوونی چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵک دەستی پێکرد.

ئەم ڕێوڕەسمە لە ئێوارەی ڕۆژی هەینی 19ی جۆزەردان، ڕاستەوخۆ دوای ئەنجامدانی نوێژی مەغریب و عیشا، لە مەزاری پیرۆزی حەزرەتی فاتیمە مەعسومە د.خ دەستی پێکرد.

ژمارەیەک لە ئەندامانی مەجلیسی شارەزایان، ئەندامانی کۆمەڵەی مامۆستایانی حوجرەی قوم، کەسایەتییە ئایینی و کەسایەتییە بەڕێزەکانی حوجرەکان و وڵات بەشدارییان لە مەراسیمەکەدا کرد.