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پەیامی سپاس و پێزانینی پزشکیان بۆ گەلی عێراق

١١ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩
News ID: 1838627
Source: Mehrnews
پەیامی سپاس و پێزانینی پزشکیان بۆ گەلی عێراق

دوابەدوای ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی گەورەی ڕێبەری شەهید لە عێراق، سەرۆک کۆماری ئێران لە پەیامێکدا سوپاس و پێزانینی خۆی بۆ حکومەت و خەڵکی ئەم وڵاتە دەربڕی.

مەسعوود پزشکیان لە پەیامێکدا بە زمانی عەرەبی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: لە دڵەوە سوپاسی برا ئازیزەکانم، کاک نزار ئامیدی، و کاک عەلی زەیدی، سەرۆک و سەرۆک وەزیرانی کۆماری عێراق، دۆستان و برایانی کۆماری عێراق، بەرپرسانی ئەم وڵاتە و بە تایبەتی نەتەوەی گەورەی عێراق، ڕێبەرانی ئایینی و زانایانی ئەم وڵاتە دەکەم وڵاتێک کە میوانداری تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێرانی کرد.

ئەوەی لە پرسەدا ڕوویدا نیشانەی کەرامەتی ئیسلامی و کەرامەتی عەرەبی ئێوە بوو.

سەرچاوەی ئەم هەڵسوکەوتە بەخشندەیە خۆشەویستییە بۆ فەرماندەی ئیمانداران و سەرۆکی شەهیدان.

ڕێبەری شەهید هەمیشە جەختی لەسەر کەشی برایەتی نێوان گەل و حکومەتەکانی ئێران و عێراق دەکردەوە.

گەلی ئێران پشتیوانی و دیمەن و ساتەکانی ئەم پرسە گەورەیە لەبیر ناکات.

هیوادارم بە پشتبەستن بە پەیوەندییە قووڵەکانی برایەتی و کولتوور و ئایین، پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات زیاتر فراوانتر و قووڵتر بن.

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