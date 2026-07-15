سپای پاسدران: ناوەندی لۆجستیکی سەربازیی ئەمریکا لە کوەیت سووتێندرا

لە درێژەی هێرشی تۆڵەسەندنەوەی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە، بەشی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: کەجل، ناوەندی سەرەکی ئامادەیی و پشتیوانیی سوپای ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا، لە شاری مینا عەبدوڵڵای کوێت تێکشکێندرا.
دوژمنی ئەمریکا کە لە شەوانی ڕابردوودا بە بیانووی لێدانی کەشتییە هێرشبەرەکان هێرشی کردە سەر بنکەکانمان، شەوی ڕابردوو کە هیچ کەشتییەک نەیدەوێرا پێشێل بکات یان یاوەری ئەمریکا بکات و بە شێوەیەکی سروشتی هیچ لێدانێک نەبوو، بە مەبەستی شاردنەوەی شکست و بێتوانایی خۆی، ژمارەیەک بنکە و خاڵی کەنار دەریاکانی لە پارێزگاکانی باشووری ئێرانی کردە ئامانج بە مووشەکی کروز و بۆمبی شەڕکەر لە فڕۆکە شەڕکەرەکانییەوە .
جەنگاوەرانی بەهێزی ئیسلام بە وەڵامی چەقێنەر دەستدرێژکارانیان سزا دەدا و سەرکوتیان دەکرد.
لە شەپۆلی چوارەمی ئۆپراسیۆنی نەسری 2، کە ناوی کۆدی موبارەک یان ئەبا عەبدلا حوسێن (ع) بوو، KJL، ناوەندی سەرەکی مەشق و پشتیوانی سەربازی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا لە مینا عەبدوڵڵای کوەیت، سووتێنرا و لەناوبرا.
دژە ئۆپەراسیۆنەکە بەردەوامە و گەرووی هورمز تا کۆتایی خراپییەکانی ئەمریکا بە داخراوی دەمێنێتەوە.
هەناردەی نەوت و گاز بۆ هەموو کەسێکە یان بۆ هیچ کەسێک نابێت.
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