  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

ئەرتەشی ئێران بنکه و ناوەندەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی کردە ئامانج

١٧ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٨:٥٩
News ID: 1841398
Source: Mehrnews
ئەرتەشی ئێران بنکه و ناوەندەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی کردە ئامانج

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە بەیاننامەیەکدا، هێرشەکانی درۆنی بێفڕۆکەوان بۆ سەر ناوەند و بنکەکانی ئەمریکا لە بەحرەینی ڕاگەیاند.

لە کاردانەوە بە کردەوەی دوژمنکارانەی دوژمن لە بەئامانجگرتنی ژێرخانی شارەکان و خەڵکی بێتاوان، چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە قۆناغی یازدەهەمی ئۆپەراسیۆنی برووسکەدا، بە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەری ئارهش، شوێنی کۆپتەرەکانی P8 و فڕۆکە سیخوڕییەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە بنکەی ساخیر لە بەحرەین کردە ئامانج.

ئەرتەش بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە ئاسایش و سەربەخۆیی ئەم نیشتمانە ئیلاهییە هێڵی سووری ئێمەیە و بە خێرایی و یەکلاکەرەوە وەڵامی خراپەکانی دوژمنی خراپەکار دەدەینەوە، ئاماژەی بەوەدا: هەر حیساباتێکی هەڵە لە خەمڵاندنی ئیرادە و کۆڵنەدانی نەتەوە و توانای شەڕی ئێران، تێچووی قورسی بۆ دوژمنی خۆبەزلزان دەبێت.

Your Comment

You are replying to: .
captcha