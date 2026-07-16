ئێران هەڕەشەی کرد؛ ژێرخانمان بکەنە ئامانج یەک ژێرخان لە هەموو ناوچەکە ناهێڵین

سەرهەنگ ئیبراهیم زۆڵفەقاری، وتەبێژی ناوەندی خاتەمولئەنبیا، هۆشداریی بە دوژمنان دا: “ژێرخانەکان بشکێنن، هەر ژێرخانێک لە ناوچەکەدا مابێتەوەە، لەناوی دەبەین”.

یەکەم: دووبارە جەخت لەوە دەکرێتەوە کە لە هیچ بارودۆخێکدا و بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە ئەمریکا نادەین، وەک وڵاتێکی بیانی و دەرەوەی ناوچەکە، دەستوەردان لە گەرووی هورمزدا بکات. ئەمە هێڵی سووری نەدۆڕاوی ئێرانە.

ئەگەر هەڕەشەکانی ئەم دواییەی سەرۆک کۆماری ئەمریکا کە پڕە لە قسەی پووچ، کە ژێرخانی ئێرانی ئیسلامی دەکرێتە ئامانجی هێزی دەستدرێژکاری ئەو وڵاتە، جێبەجێ بکرێن، هەموو شتێک کە بە پێی ڕەوشتی ئێران هێشتا وەک خۆی ماوەتەوە - واتە هەموو ژێرخانی ناوچەکە - لە ژێر لێدانی پۆڵایینی هێزە چەکدارە بەهێزەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە ناو دەبەین؛ بەجۆرێک کە هیچ شوێنەوارێکیان نەمێنێتەوە و وەک ئەوە وایە لە پلەی یەکەمدا هەرگیز بوونیان نەبووبێت.

دوژمنی نەزان دەبێ بزانێت: . ئەوەی لە هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە دەگوزەرێت، گورزێکی یەکسان نییە، گورزێکی باڵاترە. ئەو لێدانانەی کە لە هەموو کاتێک توندتر و بەربڵاوتر و وێرانکەرتر دەبن. ئاگری تووڕەیی میللەتێک کە هەرگیز تەسلیم نەبووە، دەستدرێژکار دەسوتێنێت.