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سپای پاسداران مەرجی کردنەوەی گەرووی هورموزی ڕاگەیاند

٢١ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٨:٥٨
News ID: 1842969
Source: Mehrnews
سپای پاسداران مەرجی کردنەوەی گەرووی هورموزی ڕاگەیاند

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار کە هەوڵیان دەدا بە ڕێگای ناپارێزراوی باشووری گەرووی هورمزدا ​​تێپەڕن، ئاگریان گرت و بەهۆی تەقینەوەیەکەوە وەستان.

 کاتژمێرێک لەمەوبەر دوو کەشتی نەوتهەڵگر، کە بە فریودانی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا، هەوڵیان دەدا بە ڕێگای مەترسیداری باشووری گەرووی هورمزدا تێپەڕن، ئاگریان گرت و بەهۆی تەقینەوەیەکەوە وەستان. لە ئێستادا یەکینەکانی فریاگوزاری سەرقاڵی دوورخستنەوەی تیمی ئەو کەشتیانەن لە ناوچەکە.

هێزی دەریایی سوپای پاسدارانی ئێران جارێکی دیکە کۆمپانیاکانی کەشتیوانی ئاگادار دەکاتەوە کە ئاگاداری تەندروستی تیم و کەشتیەکانیان بن و متمانە بە زانیارییە ناڕاستەکانی سوپای ئەمریکا نەکەن و خۆیان لە ڕێگا مەترسیدارەکان بەدوور بگرن.

دیارە تا خراپەکارییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بەردەوام بێت، گەرووی هورمز دادەخرێت و تەنانەت دڵۆپێک نەوت و گاز و پاکەتێکی کودی کیمیایی لە ناوچەکەوە هەناردە ناکرێت.

ئۆپەراسیۆنی سزادان دژی بنکە ئەمریکییە دەستدرێژکارەکان بەهۆی پێشێلکارییە دەریاییەکانەوە دەستیپێکردووە و ڕاپۆرتەکەی ڕادەگەیێندرێت..

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