سپای پاسداران مەرجی کردنەوەی گەرووی هورموزی ڕاگەیاند

کاتژمێرێک لەمەوبەر دوو کەشتی نەوتهەڵگر، کە بە فریودانی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا، هەوڵیان دەدا بە ڕێگای مەترسیداری باشووری گەرووی هورمزدا تێپەڕن، ئاگریان گرت و بەهۆی تەقینەوەیەکەوە وەستان. لە ئێستادا یەکینەکانی فریاگوزاری سەرقاڵی دوورخستنەوەی تیمی ئەو کەشتیانەن لە ناوچەکە.

هێزی دەریایی سوپای پاسدارانی ئێران جارێکی دیکە کۆمپانیاکانی کەشتیوانی ئاگادار دەکاتەوە کە ئاگاداری تەندروستی تیم و کەشتیەکانیان بن و متمانە بە زانیارییە ناڕاستەکانی سوپای ئەمریکا نەکەن و خۆیان لە ڕێگا مەترسیدارەکان بەدوور بگرن.

دیارە تا خراپەکارییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بەردەوام بێت، گەرووی هورمز دادەخرێت و تەنانەت دڵۆپێک نەوت و گاز و پاکەتێکی کودی کیمیایی لە ناوچەکەوە هەناردە ناکرێت.

ئۆپەراسیۆنی سزادان دژی بنکە ئەمریکییە دەستدرێژکارەکان بەهۆی پێشێلکارییە دەریاییەکانەوە دەستیپێکردووە و ڕاپۆرتەکەی ڕادەگەیێندرێت..