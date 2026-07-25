  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

پشتیوانی بەرخۆدانی عێراق لە داخرانی گەرووی بابولمەندەب

٢٥ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٩:١٢
News ID: 1844977
Source: Mehrnews
پشتیوانی بەرخۆدانی عێراق لە داخرانی گەرووی بابولمەندەب

ئەمینداری گشتی لیواکانی سەیدولشوهەدای عێراق وێڕای دەربڕینی پشتیوانی بۆ گەلی یەمەن ڕایگەیاند کە مافی خۆیانە گەرووی بابولمەندەب دابخەن بۆ ئەوەی جیهان بزانێت کە گەلی یەمەن بە بێدەنگی نامرن.

 ئەبو ئەلعەلا ئەلوەلای ئەمینداری گشتی لیواکانی سەیدولشوهەدای عێراق لە تویتێکدا ڕایگەیاند کە فەلسەفەی ڕاگرتن تەنیا لە چەکی ئەتۆمیدا سنووردار نییە؛ بەڵکوو خودا شوێنێکی جوگرافی بە گەلانی ناوچەکە بەخشیوە کە ڕێگەی پێداوە کاریگەرییەکی بێهاوتای لەسەر خوێنبەرە سەرەکییەکانی بازرگانی جیهانی هەبێت.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەگەر هەموو ڕێگاکانی ژیان بەڕووی گەلی یەمەندا دابخرێن، مافی خۆیانە گەرووی باب ئەلمەندەب دابخەن بۆ ئەوەی جیهان بیبیستێت کە گەلی یەمەن بە بێدەنگی نامرن.

ئەلوەلای ڕووی لە دەستدرێژکارانی سعودیە کرد و وتی: کۆتایی بە گەمارۆی یەمەن بهێنن بۆ ئەوەی گەرووەکە بە کراوەیی بمێنێتەوە بۆ ئێوە. ئەگەر فشارەکان لەسەر یەمەن زیاد بکەن، ڕێگای ئەم گەروەش بۆ ئێوە بەرتەسک دەبێتەوە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha