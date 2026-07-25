فەرماندەیەکی باڵای سپای پاسداران: چاوەڕوانی شەڕی زەوینی لەگەڵ ئەمریکا دەکەین

سەردار ئەسەدی، جێگری پێشووی مەڵبەندی ناوەندیی خاتەمولئەنبیا (د.خ) جەختی لەوە کردەوە کە لەناوبردنی “شەیتانی گەورە” پێویستی بە سەبر و تێپەڕبوونی کات هەیە و وتی: شەڕی ئێمە لەگەڵ دوژمن شەڕی کۆتایی نەهاتووە؛ بەڵام سەرکەوتن هی ئەو کەسانەیە کە لە پێناو ڕەزامەندی خودا و بەدیهێنانی خۆیان شەڕ دەکەن ئەرک."

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: داواکارین لە خودای گەورە هێزی زەمینی سوپای داگیرکەری ئەمریکا لە دۆخێکدا بن کە بتوانین لەسەر زەوی بیانگەوزێنین ، ئەو ڕۆژەی کە بتوانین ژمارەیەک زیندانی ئەمریکی لە وڵاتەکەماندا نمایش بکەین، دەبێتە ڕۆژی ئاهەنگگێڕان بۆ نەتەوەی ئێران؛هەمان ئەو نەتەوەیەی کە شەوانە دێتە سەر شەقامەکان و بانگەوازی هێزە چەکدارەکان دەکات تۆڵەی ئەو هەموو خراپەکارییە بکەنەوە.

ئاماژەی بەوەدا: "کۆماری ئیسلامی ئێران سەرەڕای هەموو تواناکانی، ڕەوشتبەرزە و وریایە تەنانەت یەک کەسی بێتاوانیش زیانی پێنەگەیەنێت. ئێمە تەنها بارەگای "شەیتانی گەورە" (ئەمریکا) دەکەینە ئامانج؛ بە پێچەوانەوە ڕێز لە موسڵمانانی وڵاتانی ناوچەکە دەگرین وەک کوێت، عەرەبستانی سعوودی، و قەتەر.