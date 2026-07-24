پاکستان هەوڵی بۆ دەدات؛ دەستپێکردنەوەی دانوستانی ئێران و ئەمریکا بە دەستپێشخەری چین

بە پشت بەستن بە ڕۆیتەرز، سێ سەرچاوەی پاکستانی ڕایانگەیاند کە ئیسلام ئاباد بیر لە ڕێگایەک دەکاتەوە بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانە شکستخواردووەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا سەبارەت بە کۆتایی هێنان بە شەڕی ئێستا لە چوارچێوەی هەوڵەکانی دەستپێشخەری چین.

ئەم سەرچاوانە ئەوەشیان زیاد کردووە کە گفتوگۆ لەو پێوەندییەدا لە سەردانەکەی وەزیری ناوخۆی ئێران بۆ ئیسلام ئاباد لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕووی داوە.

لە هەمان کاتدا جەختیان لەوە کردەوە کە ئاستەنگەکانی بەردەم هەر دانوستانێک لەگەڵ ئەمریکا بە گەورەیی ماونەتەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەمریکا و ئیدارەی ترەمپ، لە کاتی دانوستانەکانی نمایش لەگەڵ ئێران، دەستدرێژییەکی سەربازییان بۆ سەر وڵاتەکەمان ئەنجامدا و بە کردەوە نیشانیان دا کە ناتوانرێت متمانەی پێ بکرێت.