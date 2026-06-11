پزشکیان: هەڕەشە نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە

مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و لە کاردانەوە بە هێرشی ئەم دواییەی تیرۆریستانی ئەمریکی ڕایگەیاند: ژێرخانە گرینگەکان خوێنی ژیانی خەڵکن.

ئاماژەی بەوەشدا: "هەڕەشەی به ئامانجکردنیان، له تۆڕەکانی گواستنەوه تا پیشەسازیی کارەبا و ئاو، نیشاندانی دەسەڵات نییه ، بەڵکوو نیشانەی نائومێدییه له دژی ئیرادەی نەتەوەیەک.

سەرۆک کۆمار لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێران بە پشت بەستن بە زانست و توانای شارەزایان، یەکڕیزی نەتەوەیی و یەکگرتوویی، لە بەرامبەر هەر گوشار و هەڕەشەیەکدا خۆڕاگر دەمێنێتەوە.