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پزشکیان: هەڕەشە نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە

١١ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٠:٣٢
News ID: 1825749
Source: Mehrnews
پزشکیان: هەڕەشە نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە

سەرۆک کۆمار لە پۆستێکیدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان ڕایگەیاند: "هەڕەشەی بەئامانجگرتنیان، لە تۆڕەکانی گواستنەوەوە بۆ پیشەسازییەکانی کارەبا و ئاو، نیشاندانی دەسەڵات نییە، بەڵکوو نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە".

 مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و لە کاردانەوە بە هێرشی ئەم دواییەی تیرۆریستانی ئەمریکی ڕایگەیاند: ژێرخانە گرینگەکان خوێنی ژیانی خەڵکن.

ئاماژەی بەوەشدا: "هەڕەشەی به ئامانجکردنیان، له تۆڕەکانی گواستنەوه تا پیشەسازیی کارەبا و ئاو، نیشاندانی دەسەڵات نییه ، بەڵکوو نیشانەی نائومێدییه له دژی ئیرادەی نەتەوەیەک.

سەرۆک کۆمار لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێران بە پشت بەستن بە زانست و توانای شارەزایان، یەکڕیزی نەتەوەیی و یەکگرتوویی، لە بەرامبەر هەر گوشار و هەڕەشەیەکدا خۆڕاگر دەمێنێتەوە.

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