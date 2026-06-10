  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

هێزی ئاسمانی سپای پاسداران 4 ئامانجی سەربازی ئەمریکای لە ئوردۆن خاپوور کرد

١٠ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٥١
News ID: 1825332
Source: Mehrnews
هێزی ئاسمانی سپای پاسداران 4 ئامانجی سەربازی ئەمریکای لە ئوردۆن خاپوور کرد

هێزی ئاسمانی سپای پاسداران 4 ئامانجی سەربازی ئەمریکای لە ئوردۆن مووشەکباران کرد.

 دوابەدوای ئۆپراسیۆنی سەرکەوتووانەی هێزی دەریایی سپای پاسداران لە پێکانی ٢١ ئامانج لە بنکە ئاسمانی و دەریاییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و خستنەخوارەوەی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی MQ9 لە ئاسمانی شاری جام، بە لەبەرچاوگرتنی بەردەوامیی خراپەکانی دوژمن، بۆ تەواوکردنی ئۆپەراسیۆنی تۆڵەسەندنەوە، هێزە ئیسلامییەکان و جەنگاوەرە ئازاکانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران ٤ ئامانجی گرنگیان کردە ئامانج و لەناویان برد.

لەنێویاندا هێلانەی فڕۆکەی جەنگی ئێف 35 لە بنکەی ئاسمانی و ناوەندی فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵی سوپای منداڵکوژی ئەمەریکا لە ئەلعەزراقی پایتەختی ئوردن، بە مووشەکە دوور مەودای سووتەمەنی وشک.

Your Comment

You are replying to: .
captcha