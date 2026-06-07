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وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران تانە لە سەرۆکی لوبنان دەدات؛ دۆست دەفرۆشێت، دوژمن دەکڕێت

٧ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٣٩
News ID: 1823749
Source: Mehrnews
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران تانە لە سەرۆکی لوبنان دەدات؛ دۆست دەفرۆشێت، دوژمن دەکڕێت

لە وەڵامی ئیدیعاکانی سەرۆکی لوبنان دژی ئێران، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە پەیامێکی ئاماژەپێکراودا نووسیویەتی: “ئەو کەسەی لە تەنیشتی وەستاوە دەفرۆشێت و ئەو کەسە دەکڕێت کە لەبەردەمیدا وەستاوە”.

 ڕۆژی شەممە 16ی جۆزەردان، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە تۆڕێکی کۆمەڵایەتیدا بە زمانی عەرەبی نووسیویەتی بۆ پشتیوانی لە وەڵامی وەزیری دەرەوە بۆ لێدوانەکانی سەرۆک کۆماری لوبنان و بانگەشەی ئەوە دەکات: “ئەو کەسەی لە تەنیشتی وەستاوە دەفرۆشێت و ئەو کەسە دەکڕێت کە لەبەردەمیدا وەستاوە”. واز لەو کەسە دەهێنێت کە پشتیوانى کردووە و پاڵپشتى ئەو کەسە دەکات کە خستبوویە تەنگژەوە!

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