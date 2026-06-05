  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئه وڒوپا

ئێران و ئەمریکا لە ڕێککەوتن نزیکن

٥ حوزەیران ٢٠٢٦ - ٢٠:٤٢
News ID: 1822878
Source: ABNA
ئێران و ئەمریکا لە ڕێککەوتن نزیکن

گرۆسی بانگەشەی ئەوە دەکات: ئێران و ئەمریکا لە ڕێککەوتن نزیکن.

 بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی وتی: ئێمە لە ئێستادا بەشدار نین لە دانوستانە بەردەوامەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا.

وتیشی: دەزانین لە گەیشتن بە ڕێککەوتن نزیکبوونەتەوە. چارەسەری قەیرانی ئێران و ئەمریکا دەبێ دیپلۆماسی بێت.

Your Comment

You are replying to: .
captcha