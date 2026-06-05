بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی وتی: ئێمە لە ئێستادا بەشدار نین لە دانوستانە بەردەوامەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا.
وتیشی: دەزانین لە گەیشتن بە ڕێککەوتن نزیکبوونەتەوە. چارەسەری قەیرانی ئێران و ئەمریکا دەبێ دیپلۆماسی بێت.
گرۆسی بانگەشەی ئەوە دەکات: ئێران و ئەمریکا لە ڕێککەوتن نزیکن.
بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی وتی: ئێمە لە ئێستادا بەشدار نین لە دانوستانە بەردەوامەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا.
وتیشی: دەزانین لە گەیشتن بە ڕێککەوتن نزیکبوونەتەوە. چارەسەری قەیرانی ئێران و ئەمریکا دەبێ دیپلۆماسی بێت.
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