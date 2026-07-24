سەرۆکی پەرلەمانی ئێران: ئەمریکا خۆی خۆی تەمێ دەکات

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە هەژماری خۆی وێنەیەکی بڵاو کردەوە و گاڵتە بە کێشەکانی بەردەم ئەمریکا و تێپەڕینی نرخی نەوتی جیهانی لە 100 دۆلار دەکات و نووسیویەتی: ئەوان دەیانویست سزای ئێران بدەن، بەڵام خۆیان بە نەوتی سێ ژمارەیی خۆیان سزا دا. ستراتیژی ١٠ لە ١٠!