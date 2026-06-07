شەش تیرۆریست لە باشووری ئێران کوژران

بە گێڕانەوە لە ناوەندی ڕاگەیاندنی پۆلیسی سیستان و بەلووچستان، سەردار عەلی ئەکبەر جاویدان ڕایگەیاند: شەوی ڕابردوو تیمێکی ئەو تاقمە تیرۆریستییە کە لە هەوڵی چوونە ناو خاکی کۆماری ئیسلامی ئێران و هێرشکردنە سەر بارەگای پاسەوانی سنوور بوون لەگەڵ هێزەکانی پاسەوانی سنوور تێکهەڵچوون.

دوای ئاڵوگۆڕی تەقەی قورس و شەڕی توند بە باڵادەستی یەکلاکەرەوەی چەکدارانی پاسەوانی سنووری ئێران، پاسەوانانی سنوور سەرکەوتوو بوون لە گەیاندنی خەسارێکی قورس بەسەر ئەو گرووپە تیرۆریستییە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ٦ ئەندامی چەکداری گروپە تیرۆریستییەکە کوژراون و پاسەوانانی سنوور لەکاتی پاککردنەوەی شوێنی شەڕەکەدا ٢ دەمانچە و بڕێکی زۆر تەقەمەنییان دۆزیوەتەوە.