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شەش تیرۆریست لە باشووری ئێران کوژران

٧ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٣٩
News ID: 1823750
Source: Mehrnews
شەش تیرۆریست لە باشووری ئێران کوژران

فەرماندەی پاسەوانیی سنووری ئێران وتی: ٦ ئەندامی چەکداری ئەو تاقمە تیرۆریستییە کە هەوڵیان دەدا بچنە ناو خاکی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بە تەقەی فەوجی سنووری زابۆڵ کوژران.

بە گێڕانەوە لە ناوەندی ڕاگەیاندنی پۆلیسی سیستان و بەلووچستان، سەردار عەلی ئەکبەر جاویدان ڕایگەیاند: شەوی ڕابردوو تیمێکی ئەو تاقمە تیرۆریستییە کە لە هەوڵی چوونە ناو خاکی کۆماری ئیسلامی ئێران و هێرشکردنە سەر بارەگای پاسەوانی سنوور بوون لەگەڵ هێزەکانی پاسەوانی سنوور تێکهەڵچوون.

دوای ئاڵوگۆڕی تەقەی قورس و شەڕی توند بە باڵادەستی یەکلاکەرەوەی چەکدارانی پاسەوانی سنووری ئێران، پاسەوانانی سنوور سەرکەوتوو بوون لە گەیاندنی خەسارێکی قورس بەسەر ئەو گرووپە تیرۆریستییە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ٦ ئەندامی چەکداری گروپە تیرۆریستییەکە کوژراون و پاسەوانانی سنوور لەکاتی پاککردنەوەی شوێنی شەڕەکەدا ٢ دەمانچە و بڕێکی زۆر تەقەمەنییان دۆزیوەتەوە.

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