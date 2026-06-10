دوایین هەواڵ لە هێرشی دوژمن بۆ سەر باشووری ئێران

بە وتەی پەیامنێری مێهر، شەوی ڕابردوو، تەقینەوە لە ناوچەی سیریک لە لایەن سەرچاوە خۆجێییەکان و دانیشتووانی بەندەر سیریک و گوندەکانی دەوروبەری ڕاگەیەندراوە.

به پێی ئەم ڕاپۆرته تا ئێستا سروشتی ئەم دەنگانه به وردی نەزانراوه و تا ئێستا هیچ کام له دەزگا فەرمییه سەربازییەکان هیچ لێدوانێکیان له سه ڕ هۆکاری ئەو ده نگانه نه داوه .

بەدواداچوونەکان بەردەوامن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لەسەر سروشتی وردی تەقینەوەکە.

تەقینەوە لە ناوچەی دوورگەی قشم و شاری جاسک / دەنگی هاوشێوەی فڕۆکە بیسترا

هەروەها دانیشتووان و سەرچاوە ناوخۆییەکان هەواڵی بیستنی تەقینەوەیان لە ناوچەی دوورگەی قشم و شاری جاسک ڕاگەیاند.

دەنگی هاوشێوەی فڕۆکە و چەندین مووشەک لە قشم ڕاپۆرت کرا.

بە وتەی پەیامنێری مێهر، سەرلەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە، تەقینەوە لە ناوچەی شاری قشم لە لایەن سەرچاوە خۆجێییەکان و دانیشتووانی بەندەر سیریک و گوندەکانی دەوروبەری ڕاگەیەندراوە.

وا دیارە ئەم تەقینەوە پەیوەندیدارە بە دیوی باشووری دوورگەی قشمەوە بووە.

هەروەها به گوێرەی زانیارییەکان له بەندەر جاسک له ڕۆژهه ڵاتی هورموزگان بیستراوه .

تا ئێستا سروشتی ئەم دەنگانە ڕوون نییە و تا ئێستا هیچ کام لە دامەزراوە فەرمییەکان هیچ لێدوانێکیان لەسەر هۆکاری ئەو دەنگانە نەداوە.

بەپێی بەدواداچوونەکانی پەیامنێری مێهر، خاڵەکانی جاسک و چیای مۆبارەکێ بەڕ تەقینەوەی موشەکەکانی دوژمن کەوتوون.

تەقینەوەکانی دەوروبەری بەندەر عەباس

هەروەها لە دەوروبەری بەندەر عەباس دەنگی تەقینەوە بیستراوە، بەڵام تا ئێستا سروشت و شوێنی وردی تەقینەوەکە نادیارە.

تەقینەوەکان لە کەنارەکانی میناب

لە میناب دەنگی تەقینەوەیەک بیسترا کە ڕەنگە پەیوەندی بە کەرتی کەنار دەریای ئەم شارە هەبێت.