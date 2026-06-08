بەقایی: تا هەر کات پێویست بکات بەرگری لە ئێران دەکەین

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: نابێ چاوپۆشی لێ بکرێت کە ئەمریکا هۆکاری هێرش بۆ سەر ئێرانە بە پشتیوانی لە ڕژێمی زایۆنی زانی.
سێنتکۆم هەروەها جەخت لەسەر هەماهەنگی لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی دەکاتەوە.
ئەمریکا بەرپرسیارە لە دەستدرێژی ڕژێمی زایۆنی و دەرئەنجامەکانی پەرەسەندنی گرژییەکان لە ئەستۆی ئەمریکاشدایە.
سەرەڕای بانگەشەکانی ئەمریکا، دەزانین لە ئێستاوە لە بواری بەرگری و ئاسایشدا هاوکاری لەگەڵ تەلئەبیب دەکەن.
هێرشکردنە سەر ناوچەکانی باشووری ئێمە و هێرشکردنە سەر لوبنان ڕاستەوخۆ لە ئەستۆی ئەمەریکایە، و دەبێت لێپرسینەوە لەو تاوانانە بکرێن.
لە کەشێکی گوماناوای تونددا لەگەڵ ئەمریکا پەیام ئاڵوگۆڕ دەکەین. ناتوانین سیاسەتەکانی ڕژێمی زایۆنیستی لە ئەمریکا جیا بکەینەوە.
لە هەر شوێنێک کە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان و ئاسایشمان بە پێویستی بزانێت، چالاکییە بەرگرییەکانمان بەردەوام دەبێت.
ئێمە ڕێگە نادەین ڕژێمی زایۆنی کردەوەکانی خۆی فراوانتر بکات و لەبری ئەوە، بە دەرکردنی بەیاننامە لە دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان ڕازی بێت.
Your Comment