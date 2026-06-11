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گەرووی هورموز بە تەواوەتی داخرا

١١ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٠:٢٨
News ID: 1825745
Source: Mehrnews
گەرووی هورموز بە تەواوەتی داخرا

بارەگای ناوەندیی حەزرەتی خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند: گەرووی هورموز بە تەواوەتی داخرا.

بارەگای ناوەندیی حەزرەتی خاتەمولئەنبیا (د.خ) لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: لە درێژەی خراپییەکانی ئەمریکای تاوانبار و بە لەبەرچاوگرتنی سەرەتای هێرشەکانی سوپای دەستدرێژکاری ئەو وڵاتە بۆ سەر هەندێک ناوچەی باشووری پارێزگای هورمزگان، لەم ساتەوەختەوە بە هۆی نائەمنی ناوچەکە، گەرووی هورموز دادەخرێت بۆ هاتوچۆی هەموو جۆرەکانی کەشتیەکان، لەوانەش نەوتهەڵگر و کەشتییە بازرگانییەکان، و هەر هاتوچۆیەک.

ئەم لێدوانە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئیدیعای ئەمریکا کە کەشتی بە گەرووی ئاماژەپێکراودا تێپەڕیوە ڕەتدەکرێتەوە.

بارەگای ناوەندیی حەزرەتی خاتەم ئەلئەنبیە هەروەها لە ڕاگەیێندراوێکی دیکەدا ڕایگەیاند: هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران وەڵامێکی یەکلاکەرەوە دەدەنەوە بۆ هەر دەستدرێژییەکی دەستدرێژکار و سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە ناوچەکەدا.

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