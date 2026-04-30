یۆرانیۆمی پیتێندراوی ئێران لە ژێر چاودێری ئاژانسی جیهانی وزەی ئەتۆمیدا دەبێت

نوێنەرایەتی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند: هەموو یۆرانیۆمی پیتێندراوی ئێران هەمیشە لە ژێر چاودێری تەواوی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بووە و هیچ ڕاپۆرتێک نییە کە تەنانەت یەک گرام لە مادەی ئەتۆمی ئێران لە ڕێڕەوی ئاشتیانە لابدات.

نوێنەرایەتی ئێران زیادی کرد: ئەمریکا کۆنفرانسی پێداچوونەوەی پەیماننامەی قەدەغەکردنی چەکی قەدەغەی بەکارهێنا و یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێرانی وەک هەڕەشەیەک نیشاندا بۆ لادانی سەرنج لە کارەکانی کە پێشێلکردنی بەڵێنەکانی وڵاتەکەی و هاوپەیمانەکانی لە بواری داماڵینی چەکی ئەتۆمیدا.

نوێنەرایەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند: ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان، بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی و دەستەی پارێزگارەکان نەک هەر نەیانتوانی ئەم هێرشە نایاساییانە ئیدانە بکەن، بەڵکوو بەداخەوە هەنگاوگەلێکیان گرتەبەر کە ڕۆڵی قوربانی و دەستدرێژکاریان پێچەوانە کردەوە.