قاڵیباف گرتەیەکی دەنگی بۆ گەلی ئێران بڵاو کردەوە؛ ئەمریکا دەیەوێت تەسلیم بین

محەممەد باقر قالیباف لە فایلێکی دەنگیدا کە ئاراستەی گەلی ئێرانی کردبوو، سەبارەت بە گرینگترین پرسەکانی وڵات و بە تایبەت پلانی نوێی دوژمن بۆ تەسلیم بوون و ملکەچ کردنی ئێران قسەی کرد.

دوژمن لە یەکەم ڕۆژەوە هەوڵیدا لە ماوەی ٣ ڕۆژدا کاری نیزام تەواو بکات بە تیرۆرکردنی ڕێبەری شۆڕش و فەرماندە سەربازییەکان، بەڵام شکستیان هێنا.

پاشان چوون بۆ تێکدانی سیستمی هێرشی وڵات، بەڵام لەگەڵ تێپەڕینی کات بینیان کە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانمان بەردەوامن لە هاویشتن.

دواتر چوون بۆ بە ڤەنزوێلاکردنی ئێران و جارێکی تر شکستی هێنا، پاشان هەوڵی چالاککردنی جوداخوازەکان لە ڕۆژئاوای وڵاتیان دا، کە پشتیوان بە خودا و هەوڵی هێزە سەربازی و هەواڵگرییەکان شکستیان هێنا.

دوای پلاندانان و هێرشکردنە سەر بنکە ئەمنییەکانی وڵات لە کاتی شەڕدا، پلانیان دانا بۆ کوودەتایەک بۆ چوارشەممە سووری، بەڵام خەڵکی ئێران بە یەکگرتوویی شکستیان پێهێنان.

دوژمن ویستی سەرباز بهێنێتە ناو وڵات و ئەم پلانەیان لە ئیسفەهان تاقیکردەوە، بەڵام گۆڕا بۆ پەندی تەبەسی ٢.

هەرکام لەو پیلانانە دەتوانێ وڵاتێک وێران بکات، بەڵام نەتەوەی ئێران بە پشتیوانی خودا توانیویەتی هەریەکێک لەو پیلانەی دوژمن تێکبدات.

ئەم شکستەی دوژمن ژێرخانێکی کۆمەڵایەتی-سیاسی هەبوو و بەبێ ئەو هیچ سەرکەوتنێک بەدەست نەدەهات و ئەوەش ئامادەیی چالاک و یەکگرتووی گەل بوو، بەڵام دوژمن چووەتە قۆناغێکی نوێ و دەیەوێت بە گەمارۆیەکی دەریایی و کەشوهەوای میدیایی فشاری ئابووری و ناتەبایی لە ناوخۆی وڵاتدا چالاک بکات بۆ ئەوەی لە ناوەوە لاوازمان بکات یان بمانڕووخێنێت .

ترامپ بە ئاشکرا وڵات دابەش دەکات بەسەر دوو گروپی توندڕەو و میانڕەودا، پاشان دەستبەجێ باس لە گەمارۆی دەریایی دەکات بۆ ئەوەی ئێران ناچار بکات بە فشاری ئابووری و ناکۆکی ناوخۆیی خۆی تەسلیم بکات.

چارەسەری مامەڵەکردن لەگەڵ پیلانگێڕی نوێی دوژمن تەنیا یەک شتە؛ پاراستنی یەکدەنگی. لە ڕۆژی یەکەمەوە تا ئەمڕۆ، پاراستنی یەکگرتوویی هەموو پیلانەکانی دوژمنی پووچەڵ کردۆتەوە ، ئەمڕۆش بە پێی داڕشتنە نوێیەکەی دوژمن، گرنگییەکەی لەوە زیاترە و هەموو کارێکی دابەشکەریش بە تەواوی لە پلانە نوێیەکەی دوژمندایە.

وەک کەسێک کە لە ناوەڕاستی مەیدانەکەدایە، با بە خەڵکی ئێران بڵێم کە ئێمەی بەرپرسان، هەموومان ملکەچی فەرمانی ڕێبەری باڵای وڵاتین، و ئەو پارێزەری ئێمەیە و جێگری ئیمامی زەمانە، خوا لێی ڕازی بێت.

دڵنیابن کە ئێمە بە یەکڕیزییەکی تەواو لە نێوان بەرپرسانی سەربازی و سیاسیدا بەرەو پێشەوە دەڕۆین، میحوەری یەکگرتوویی ئێمەش فەرمانی ڕێبەرییە..