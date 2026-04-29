ئێران دەبێ وڵامی توند بە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا بداتەوە

حوجەتولئیسلام نەسروڵا پێژمانفەر لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر جەختی لە گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەمارۆی دەریایی ئەمریکا کردەوە.
پژمانفەر وتی: سەرەتا پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە ئەمریکییەکان هەرگیز لە هەڵوێستەکانیاندا سەقامگیر نین و لە هەر ساتێکدا هەڵوێستێکی نوێ دەگرنەبەر.
ناوبراو درێژەی دا: دوژمن لەم ڕۆژانەدا پەنای بۆ گەمارۆی دەریایی ئێران بردووە. ئامانجیان لەم کارەدا پاراستنی هەڕەشەیەکی هەمیشەیی بۆ سەر وڵاتەکەمان و دروستکردنی سێبەری شەڕە بەسەرماندا.
سەرۆکی کۆمیسیۆنی مادەی ٩٠ی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ڕایگەیاند: لە لایەکی ترەوە ڕوونە کە ئەمریکا هیچ ئارەزووی شەڕی نییە، چونکە بۆیان ڕوون بووەتەوە کە ئەوان ناتوانن بەرامبەر ئێمە بوەستنەوە.
