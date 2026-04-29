ئێران دەبێ وڵامی توند بە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا بداتەوە

٣٠ نیسان ٢٠٢٦ - ٠٠:٢٦
News ID: 1807972
Source: Mehrnews
سەرۆکی کۆمیسیۆنی مادەی ٩٠ی مەجلیس، سەبارەت بە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، جەختی لەوە کردەوە کە ئێران دەبێ هەڵوێستی توند لە بەرامبەر ئەو هەڕەشانەدا بگرێتەبەر و ڕێگە نەدات وڵات لەژێر فشار و هەڕەشەکاندا بمێنێتەوە.

حوجەتولئیسلام نەسروڵا پێژمانفەر لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر جەختی لە گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەمارۆی دەریایی ئەمریکا کردەوە.

پژمانفەر وتی: سەرەتا پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە ئەمریکییەکان هەرگیز لە هەڵوێستەکانیاندا سەقامگیر نین و لە هەر ساتێکدا هەڵوێستێکی نوێ دەگرنەبەر.

ناوبراو درێژەی دا: دوژمن لەم ڕۆژانەدا پەنای بۆ گەمارۆی دەریایی ئێران بردووە. ئامانجیان لەم کارەدا پاراستنی هەڕەشەیەکی هەمیشەیی بۆ سەر وڵاتەکەمان و دروستکردنی سێبەری شەڕە بەسەرماندا.

سەرۆکی کۆمیسیۆنی مادەی ٩٠ی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ڕایگەیاند: لە لایەکی ترەوە ڕوونە کە ئەمریکا هیچ ئارەزووی شەڕی نییە، چونکە بۆیان ڕوون بووەتەوە کە ئەوان ناتوانن بەرامبەر ئێمە بوەستنەوە.

