کۆڕی گەورەی ئیمام ڕەزاییەکان بۆ پاڵپشتی لە ڕێبەری ئێران بەڕێوەچوو

کۆبوونەوەی گەورەی "ئیمامی ڕەزایی ئێران" چەند خولەکێک لەمەوبەر (٤:٠٠ی پاشنیوەڕۆ) لە تاران دەستی پێکردووە.

ئەم کۆبوونەوەیە لە گۆڕەپانی ئیمام حوسێنەوە دەست پێدەکات و لە گۆڕەپانی ئازادی کۆتایی دێت. بەشدارا بووان لە ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانە کە پلاکارد و ئاڵای ئێران و ئاڵای ڕازاوە بە ناوی حەزرەتی عەلی بن مووسا ئەلڕەزا (ع) و ڕێبەری ئینقلاب یان پێ بوو، جارێکی دیکە بەڵێنیان لەگەڵ شۆڕشی ئیسلامی نوێ دەکەنەوە.

ڕێوڕەسمەکە تا کاتژمێر ٢١:٠٠ بەردەوام دەبێت.

ئەم پێکهاتەیە دەرکەوتێکی ڕوونی یەکڕیزی نەتەوەییە و هاواری خەڵک لە مەیدانەکاندا وەک پاڵپشتی خەباتگێڕانی ئیسلام لە مەیدان و تیمی دانوستانکاری وڵات دادەنرێت.