کۆڕی گەورەی ئیمام ڕەزاییەکان بۆ پاڵپشتی لە ڕێبەری ئێران بەڕێوەچوو

٣٠ نیسان ٢٠٢٦ - ٠٠:٢٦
News ID: 1807971
Source: Mehrnews
کۆبوونەوەی گەورەی "ئیمام ڕەزایی ئێران" چەند خولەکێک پێش ئێستا (١٦:٠٠) لە تاران دەستی پێکرد، ئەم کۆبوونەوەیە دەرکەوتێکی ڕوونی یەکگرتوویی نەتەوەییە.

 ئەم کۆبوونەوەیە لە گۆڕەپانی ئیمام حوسێنەوە دەست پێدەکات و لە گۆڕەپانی ئازادی کۆتایی دێت.

ئەم کۆبوونەوەیە لە گۆڕەپانی ئیمام حوسێنەوە دەست پێدەکات و لە گۆڕەپانی ئازادی کۆتایی دێت. بەشدارا بووان لە ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانە کە پلاکارد و ئاڵای ئێران و ئاڵای ڕازاوە بە ناوی حەزرەتی عەلی بن مووسا ئەلڕەزا (ع) و ڕێبەری ئینقلاب یان پێ بوو، جارێکی دیکە بەڵێنیان لەگەڵ شۆڕشی ئیسلامی نوێ دەکەنەوە.

ڕێوڕەسمەکە تا کاتژمێر ٢١:٠٠ بەردەوام دەبێت.

ئەم پێکهاتەیە دەرکەوتێکی ڕوونی یەکڕیزی نەتەوەییە و هاواری خەڵک لە مەیدانەکاندا وەک پاڵپشتی خەباتگێڕانی ئیسلام لە مەیدان و تیمی دانوستانکاری وڵات دادەنرێت.

