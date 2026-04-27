3468 کەس لە شەڕی ڕەمەزان شەهید بوون

جەمشید نازمی، ڕاوێژکاری باڵای بەرپرسی دەزگای کاروباری شەهیدانی ئێران ، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، سەبارەت بە ئەدای دەزگای کاروباری شەهیدان لە شەڕی سێهەمی سەپێنراودا، ئاماژەی بە ڕەهەندە مرۆیی و کۆمەڵایەتییەکانی "جەنگی ڕەمەزان" کرد .

ڕاشیگەیاند: یەکێک لە زۆرترین ڕووداوە تاڵەکانی ئەم قۆناغە بۆردومانکردنی قوتابخانەیەکی شاری میناب بوو کە بە بڕوای ئەو نەک تەنیا خەڵکی ئێران بەڵکوو ڕای گشتی جیهانیشی گرتەوە و شەپۆلێکی هاوسۆزی و ناڕەزایەتی نێودەوڵەتیی بەدوای خۆیدا هێنا.

لە کۆتاییدا ئاماری شەهیدانی ئەم شەڕەی خستەڕوو و وتی: بە گشتی سێ هەزار و ٤٦٨ کەس لە شەڕی ڕەمەزاندا شەهید بوون، لەو ژمارەیەش هەزار و ٤٦٠ کەسیان کە بەرامبەرە بە ٤٥ لەسەدی شەهیدان، خەڵکی ئاسایی بوون.

عەباسپوور، جێگری ئەفسەری تەندروستی دامەزراوەی شەهیدان، درێژەی بە قسەکانی دا: ٣٤ هەزار و ٦٠ کەس ژمارەی پێشمەرگە دێرینەکان و بریندارەکانی شەڕی سەپێندراوی سێیەم بوون، کە زۆربەیان لە شوێنی خۆیان چارەسەر کراون یان لە نەخۆشخانە دەرچوون.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە ئێستادا 150 لە بریندارەکان هێشتا چارەسەری پێویستیان بۆ دەکرێت و لە نەخۆشخانە خەوێندراون.