ئێران بۆ وەرگرتنی باج لە گەرووی هورموز هەندێ وڵات جیاواز ئەبینێ

٢٤ نیسان ٢٠٢٦ - ٢١:٢٠
News ID: 1805888
Source: Mehrnews
باڵیۆزی ئێران لە مۆسکۆ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئاژانسی ئانا نۆڤۆستی وتی: ئێمە لە گەرووی هورمزدا ​​جیاوازی سەبارەت بە پێدانی کرێی ڕێگاوبانمان کردووە و هەوڵدەدەین ئەم جیاوازی دانانە بۆ وڵاتانی دۆستی وەک ڕووسیا کەڵک وەربگرین.

کازم جەلالی باڵوێزی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە مۆسکۆ بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی هیوای دەربڕی کە پڕۆسەی دروست کردن و تەواو کردنی یەکە نوێیەکان لە وێستگەی کارەبای بوشێهر خێراتر بەڕێوە بچێت.

جەلالی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کۆمپانیای RIA Novosti وتی: ئێمە بەردەوام لە پەیوەندیداین لەگەڵ یەکتر و هیوادارین هەلومەرجێک دروست بکرێت بۆ ئەوەی کارمەندانی کۆمپانیای ڕۆساتۆم بتوانن کارەکانیان ئەنجام بدەن.

ناوبراو لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە کردەوەی ئێران بۆ کۆکردنەوەی پارە لە کەشتییەکان لە کاتی تێپەڕین بە گەرووی هورمز، هەروەها وتی کە لێخۆشبوونێک بۆ وڵاتانی دۆست لەبەرچاو گیراوە.

ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانییە ڕوونیشیکردەوە: نازانم لە داهاتوودا چی ڕوودەدات، بەڵام لە ئێستادا وەزارەتی دەرەوەمان هەوڵدەدات ئەو جیاوازیە بەکاربهێنێت کە بۆ وڵاتانی دۆست وەک ڕووسیا لەبەرچاو گیراوە.

