ئێران بۆ وەرگرتنی باج لە گەرووی هورموز هەندێ وڵات جیاواز ئەبینێ

کازم جەلالی باڵوێزی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە مۆسکۆ بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی هیوای دەربڕی کە پڕۆسەی دروست کردن و تەواو کردنی یەکە نوێیەکان لە وێستگەی کارەبای بوشێهر خێراتر بەڕێوە بچێت.
جەلالی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کۆمپانیای RIA Novosti وتی: ئێمە بەردەوام لە پەیوەندیداین لەگەڵ یەکتر و هیوادارین هەلومەرجێک دروست بکرێت بۆ ئەوەی کارمەندانی کۆمپانیای ڕۆساتۆم بتوانن کارەکانیان ئەنجام بدەن.
ناوبراو لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە کردەوەی ئێران بۆ کۆکردنەوەی پارە لە کەشتییەکان لە کاتی تێپەڕین بە گەرووی هورمز، هەروەها وتی کە لێخۆشبوونێک بۆ وڵاتانی دۆست لەبەرچاو گیراوە.
ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانییە ڕوونیشیکردەوە: نازانم لە داهاتوودا چی ڕوودەدات، بەڵام لە ئێستادا وەزارەتی دەرەوەمان هەوڵدەدات ئەو جیاوازیە بەکاربهێنێت کە بۆ وڵاتانی دۆست وەک ڕووسیا لەبەرچاو گیراوە.
