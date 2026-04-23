دۆخی گەرووی هورموز دەرئەنجامی ڕاستەوخۆی بێ یاسایی ئەمریکایە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی ، بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەنتۆنیۆ تاجانی، وەزیری دەرەوەی ئیتالیا لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە قسەیان کردووە.

لەم پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا بیروڕایان لەبارەی پێشهاتەکانی ناوچەکە و لێکەوتە ئەمنی و یاسایی و ئابوورییەکانی دەستدرێژی سەربازیی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر ئێران ئاڵوگۆڕ کرد.

وەزیری دەرەوەی ئێران لە ڕوونکردنەوەی ئەو تاوانانەی کە دەستدرێژکارانی ئەمریکا – ئیسرائیل لە سەردەمی دەستدرێژییە سەربازییەکانی ئەم دواییەدا بۆ سەر ئێران ئەنجامیان داوە، جەختی لە بەرپرسیارێتی هەموو حکومەتەکان کردەوە بۆ شەرمەزارکردنی پێشێلکارییە گەورەکانی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکان لەلایەن دەستدرێژکارانەوە.

وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەمان بارودۆخی ئێستای گەرووی هورمز بە دەرئەنجامی ڕاستەوخۆی نایاسایی و ئارەزوومەندانەی ئەمریکا لە دەستدرێژییە سەربازییەکانی بۆ سەر وڵاتێکی سەربەخۆ کە ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکانە زانی و ڕایگەیاند: ئێران وەک دەوڵەتی کەنار دەریای گەرووی هورمز، ڕێوشوێنی بە پێی یاسا نێودەوڵەتییەکان گرتووەتە بەر بۆ پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی خۆی لە بەرامبەر دەستدرێژی و هەڕەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، و بەرپرسیارێتی لە بەرامبەر ئەو دەستدرێژی و هەڕەشەی ئەمریکا و ئیسرائیل دەرئەنجامەکانی ئەم دۆخە لەسەر ئابووری جیهانی لە دەست دەستدرێژکاراندایە.

وەزیری دەرەوەی ئێران هەروەها ئاماژەی به هێرشەکانی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی له سەر دامەرزراوه ناڤۆکه ئاشتیانەکانی ئێران کرد و بێدەنگی وڵاتانی ئەورووپای له بەرامبەر ئه م نایاساییه تاوانکارییه به قبووڵنه کراو زانی و هۆشداری دا له به ڕامبه ڕ به لاوازبوونی زیاتری یاسا نێوده وڵه تییه کان.

وەزیرانی دەرەوەی ئێران و ئیتالیا هەروەها باسیان لە پێشهاتەکانی لوبنان و پێویستی ڕێزگرتن لە ئاگربەست کرد.