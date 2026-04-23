قاڵیباف چارەسەری کێشەی نێوان ئێران و ئەمریکای ڕاگەیاند

، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، لە پەیامێکدا کە لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردۆتەوە، کاردانەوەی بەرامبەر درێژکردنەوەی ئاگربەستی تاکلایەنە لە لایەن ئەمریکاوە نیشان دا .

قاڵیباف نووسی: ئاگربەستێکی تەواو کاتێک مانادارە کە بە ئابڵوقەیەکی دەریایی و بارمتەگرتنی ئابووریی جیهان پێشێل نەکرێت، و شەڕی زایۆنیستەکان لەسەر هەمووان بەرەکان وەستاوە. ناتوانرێت بە پێشێلکردنی ئاگربەست بە شێوەیەکی گەورە گەرووی هورمز بکرێتەوە.

لە درێژەی دەقەکەیدا سەبارەت بە چارەسەری گەیشتن بە لێکتێگەیشتن، نووسیویەتی: ئەوان لە ڕێگەی دەستدرێژی سەربازییەوە ئامانجەکانیان نەگەیشتووە، هەروەها لە ڕێگەی چەوساندنەوەشەوە بە ئامانجەکانیان ناگەن. تاکە ڕێگا قبووڵکردنی مافی گەلی ئێرانە.