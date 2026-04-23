  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

قاڵیباف چارەسەری کێشەی نێوان ئێران و ئەمریکای ڕاگەیاند

٢٣ نیسان ٢٠٢٦ - ١٤:٢٨
News ID: 1805481
Source: Mehrnews
قاڵیباف چارەسەری کێشەی نێوان ئێران و ئەمریکای ڕاگەیاند

سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران لە پەیامێکدا نووسیویەتی: ئاگربەستی تەواو کاتێک مانادارە کە بە گەمارۆی دەریایی و بارمتەگرتنی ئابووری جیهانی پێشێل نەکرێت و شەڕخوازیی زایۆنیستی لە هەموو بەرەکاندا ڕابگیرێت.

، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، لە پەیامێکدا کە لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردۆتەوە، کاردانەوەی بەرامبەر درێژکردنەوەی ئاگربەستی تاکلایەنە لە لایەن ئەمریکاوە نیشان دا .

قاڵیباف نووسی: ئاگربەستێکی تەواو کاتێک مانادارە کە بە ئابڵوقەیەکی دەریایی و بارمتەگرتنی ئابووریی جیهان پێشێل نەکرێت، و شەڕی زایۆنیستەکان لەسەر هەمووان بەرەکان وەستاوە. ناتوانرێت بە پێشێلکردنی ئاگربەست بە شێوەیەکی گەورە گەرووی هورمز بکرێتەوە.

لە درێژەی دەقەکەیدا سەبارەت بە چارەسەری گەیشتن بە لێکتێگەیشتن، نووسیویەتی: ئەوان لە ڕێگەی دەستدرێژی سەربازییەوە ئامانجەکانیان نەگەیشتووە، هەروەها لە ڕێگەی چەوساندنەوەشەوە بە ئامانجەکانیان ناگەن. تاکە ڕێگا قبووڵکردنی مافی گەلی ئێرانە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha