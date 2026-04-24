ئێران و شکستی چەمکی "جەنگی کورت"ی واشنتۆن

ئەوەی زۆر سەرنجڕاکێشە، بۆشایی بەرچاوی نێوان "چەمکی سەرەتایی" و "واقیعی مەیدانی"یە؛ بۆشاییەک کە تێچوونەکانی ڕاستەوخۆ لە بواری سەربازی و ئابووری و تەنانەت قەرزدا بۆ ئەمریکا دیارە.

ئەم ڕاپۆرتانە بە ڕوونی باس لەوە دەکەن کە ئەمریکا ناچار بووە لە ماوەی کەمتر لە چل ڕۆژدا بڕێکی بەرچاو لە پێشکەوتووترین و گرانترین تەقەمەنی خۆی بەکاربهێنێت.

ئەو ژمارانەی کە خراوەتەڕوو بۆ خۆیان قسە دەکەن: لە کۆی نزیکەی ٣١٠٠ مووشەکی تۆماهۆک، زیاتر لە ٨٥٠ مووشەکی بەکارهێنراون؛ لە کۆی دوو هەزار و ٣٣٠ مووشەکی پاتریۆت، لە نێوان ١٠٦٠ بۆ هەزار و ٤٣٠ مووشەکیان بەکارهێنراون و زیاتر لە هەزار مووشەکی جاسمیش لە ئۆپەراسیۆنە جیاوازەکاندا بەکارهێنراون.

لە هەندێک حاڵەتدا خەمڵاندنەکان ئەوە دەردەخەن کە زیاتر لە نیوەی پشکەکانی پێش جەنگ کەمبوونەتەوە و دووبارە بنیاتنانەوەی ئەوان لە نێوان ساڵێک بۆ چوار ساڵ دەخایەنێت.

ئەم ژمارانە تەنیا هۆشدارییەکی لۆجستیکی نین سەبارەت بە دۆخی کۆگاکانی چەکی ئەمریکا.

ئەوان لە ڕاستیدا ڕەنگدانەوەی چڕی ئەو شەڕەن کە لە دژی ئێران پلانی بۆ داڕێژراوە و بەڕێوە دەچێت. کاتێک هێزێکی سەربازی وەک ئەمریکا بە کۆمەڵێک ئامرازی پێشکەوتووەوە لە ماوەیەکی وا کورتدا دەگاتە ئەم ئاستە لە بەکارهێنانی تەقەمەنی، ئەوە مانای ئەوەیە کە مەیدانەکە بە پێچەوانەی چاوەڕوانییە سەرەتاییەکانەوە، بە سادەیی بەڕێوەنەبرا.

بەڵام ئەوەی ئەم وێنەیە هێندەی تر مانادار دەکات، ئەو دەرئەنجامەیە کە بەدەست نەهات. لە شیکردنەوەی ڕەفتاری سەرەتایی واشنتۆندا، پێدەچێت گریمانەیەکی سەرەکی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبووبێت: کە تێکەڵکردنی “ئاگری قورس”، “باڵاتربوونی تەکنەلۆژی” و “لێدانی یەکەم” دەتوانێت لە ماوەیەکی کورتدا ئێران بگەیەنێتە خاڵێک کە یان لە هەڵوێستەکانی خۆی پاشەکشە بکات یان فەرمانێکی سەپێنراو قبووڵ بکات.

ئەمە هەمان ئەو مۆدێلەیە کە لە هەندێک کەیسی نێودەوڵەتی دیکەدا بۆ ئەمریکا کاری کردووە و وادیارە ئەمجارەش بنەمای بڕیاردان بووە.

بەڵام ئەمە ڕێک ئەو شوێنەیە کە حیساباتی هەڵە ڕوویدا. بە پێچەوانەی هەندێک پێشبینییەوە، ئێران نەک هەر ملکەچی ئەو فشارە بەربڵاوە نەبوو، بەڵکوو بە بەردەوامی لە بەرخۆدان، هاوکێشەکەی بەرەو شەڕی پەرتبوون پاڵنا؛ شەڕێک کە وردە وردە تێچوونەکان بە قورسی دەکەونە سەر شانی ئەو لایەنەی کە چاوەڕوانی سەرکەوتنێکی خێرایان دەکرد.

لەم جۆرە هەلومەرجەدا، لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتدا، گرنگیی "خۆڕاگری" زیاتر لە "دەسەڵاتی سەرەتایی" دەردەکەوێت. ئەمریکا بە پشتبەستن بە باڵادەستی تەکنەلۆژی و کەڵەکەکردنی چەکی پێشکەوتوو هاتە ناو مەیدانەکەوە، بەڵام ئێران بە پشت بەستن بە لۆژیکێکی جیاواز - تێکەڵەیەک لە ئامادەیی و نەرمی و ئیرادە - توانی ئەم باڵادەستییە بە کردەوە بێلایەن بکات. ئەنجامەکەی ئەوە بوو کە واشنتۆن بۆ ئەوەی فشارەکان بپارێزێت، ناچار بوو بەردەوام و بە شێوەیەکی بەرفراوان تەقەمەنی بەکاربهێنێت؛ پرۆسەیەک کە نەک تەنها تێچووی زۆری دەوێت بەڵکو دەتوانێت کاریگەری لەسەر کارایی کارکردنیش هەبێت لە درێژخایەندا.

خاڵی گرنگ لێرەدا ئەوەیە کە لە شەڕە مۆدێرنەکاندا سەرکەوتن تەنها بە ژمارەی مووشەکەکان یان وردی چەکەکان دیاری ناکرێ. ئەزموونەکانی ئەم دواییە دەریانخستووە کە "تێگەیشتنی دروستی لایەنی بەرامبەر" و "هەڵسەنگاندنی وردی تواناکانی" ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوە لە دەرئەنجامی کۆتاییدا دەگێڕن. لە ڕووداوەکەی ئەم دواییەدا، پێدەچێت ئەم دوو پێکهاتەیە لە حیساباتی سەرەتایی واشنتۆندا تێکچووبێت.

لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا ئێران وردە وردە جۆرێک لە ڕێگری فرە چین پەرەی پێداوە؛ ڕێگریکردن تەنها لە دەسەڵاتی سەربازیدا سنووردار نییە، بەڵکو ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانیش دەگرێتەوە، وەک قووڵی ستراتیژی، توانا ناوچەییەکان و تواناکانی بەڕێوەبردنی قەیرانەکان. پێکهاتەیەکی لەو شێوەیە بە شێوەیەکی سروشتی ئەگەری سیناریۆی "لێدانی خێرا و کۆتایی دەستبەجێ" کەمدەکاتەوە. پشتگوێخستنی ئەم ڕاستییە ئەوەیە کە دەتوانێت ئۆپەراسیۆنێکی پلان بۆ داڕێژراو بکاتە ململانێی بڕین.

لە لایەکی ترەوە دەبێت گرنگی بە سروشتی ئەو چەکانەش بدرێت کە خۆیان بەکارهێنراون. مووشەکەکانی وەک تۆماهۆک یان JASSM ئامرازێکی گرانبەها و بەرهەمهێنانی سنووردارن. هەرچەندە بەکارهێنانی بەربڵاویان دەتوانێت لە کورتخایەندا فشارێکی بەرچاو دروست بکات، بەڵام لە درێژخایەندا سنووردارکردنی جددی لەگەڵدایە. ڕاپۆرتەکان دەریدەخەن کە دووبارە بنیاتنانەوەی ئەم یەدەگانە نەک هەر کات بەفیڕۆدەر، بەڵکوو پێویستی بە وەبەرهێنانی قورس و پلانی پیشەسازی ئاڵۆز هەیە.

ئەمەش بەو مانایەیە کە ئەمریکا بۆ ئەوەی ئاستی ئامادەیی ئێستای بپارێزێت، دەبێت لە ساڵانی داهاتوودا سەرچاوەیەکی بەرچاو خەرج بکات بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەم کەمکردنەوە. لە هەمان کاتدا ئەم پرسە دەتوانێت کاریگەری لەسەر ئەولەویەتە ستراتیژییەکانی دیکەی واشنتۆنیش هەبێت. بۆ نموونە لە دۆخێکدا کە کێبڕکێ لەگەڵ زلهێزەکانی وەک چین لە بەرنامەی کاردایە، کەمکردنەوەی کۆگاکانی تەقەمەنی دەتوانێت هۆکارێکی سنووردارکەر بێت لە سیناریۆ ئەگەرییەکانی داهاتوودا.

لەم نێوەندەدا خاڵێکی کەمتر لەبەرچاو گیراوە بەڵام زۆر گرنگ هەیە: "تێچووی دەرفەت". کاتێک ئەمریکا بڕێکی بەرچاو لە تەقەمەنیەکانی لە بەرەیەکدا خەرج دەکات، لە ڕاستیدا بەشێک لە توانای خۆی لەدەست دەدات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکانی دیکە. ئەم پرسە، بە تایبەت لە ژینگە ئاڵۆز و فرە جەمسەرییەکانی ئەمڕۆدا، دەتوانێت دەرئەنجامی ستراتیژییە بەرچاوەکانی هەبێت.

بەڵام لە دیوەکەی تری هاوکێشەکەدا ئەوەی کە دیارە چەمکی "دەسەڵات"ە لە گۆشەیەکی جیاوازەوە. دەسەڵات تەنیا بە مانای هێزی هێرشکردن یان قەبارەی چەک نییە؛ هەروەها لە توانای بەرگەگرتنی فشار و پاراستنی یەکگرتوویی و گۆڕینی هاوکێشەکە لە بەرژەوەندی خۆیدا پێناسە دەکرێت. لەم ململانێیەدا ئێران نیشانی دا کە دەتوانێت بەرگەی یەکێک لە قورسترین شێوازەکانی فشاری سەربازی بگرێت و لایەنی بەرامبەر ناچار بکات تێچووی زیاتر بدات.

ئەمە ئەو خاڵەیە کە پێویستە لە شیکارییەکەدا لەبەرچاو بگیرێت. ئەگەر وڵاتێک بتوانێت لایەنی بەرامبەر ناچار بکات سەرچاوەکان بە شێوەیەکی بەرفراوان خەرج بکات بەبێ ئەوەی ئەنجامێکی یەکلاکەرەوە بەدەستبهێنێت، لە ڕاستیدا بەشێکی هاوکێشەکەی لە بەرژەوەندی خۆی گۆڕیوە. ڕەنگە ئەم جۆرە سەرکەوتنە لە شێوەی سەرکەوتنێکی کلاسیکدا پێناسە نەکرێت، بەڵام لە لۆژیکی شەڕە مۆدێرنەکاندا جێگەیەکی زۆر گرنگی هەیە.

لە درێژەی ئەم پرۆسەیەدا پێدەچێت واشنتۆن ناچار بێت بە هەندێک لە گریمانەکانی خۆیدا بچێتەوە. ئەزموونی ئەم دواییە دەرکەوتووە کە ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران پێویستی بە تێگەیشتنێکی قووڵترە لە پێکهاتەی بڕیاردان و توانا ڕاستەقینەکانی و لۆژیکی ڕەفتاری. هەر پشتگوێخستنێک لەم پێکهاتانە دەتوانێت ببێتە هۆی دووبارەبوونەوەی هەمان خول کە لەم شەڕەدا بەدیکرا: دەستپێکردن لە بیرۆکەی باڵادەستی یەکلاکەرەوە، و بەردەوامبوون بە زیادبوونی وردە وردەی تێچوونەکان.

لەم ڕوانگەیەوە دەتوانین بڵێین ئەوەی ڕوویدا تەنها ململانێیەکی سەربازی نەبوو، بەڵکوو تاقیکردنەوەیەکی ڕاستەقینە بوو بۆ پێوانەکردنی وردی حیساباتە ستراتیژییەکانی ئەمریکا. ئەنجامی ئەم تاقیکردنەوە، لانیکەم لە ئاستی داتاکانی بەردەستدا، ئەوە دەردەخات کە کەلێنێک لە نێوان خەیاڵ و واقیعدا هەبووە؛ بۆشایییەک کە پێویستی بە پێناسەکردنەوەی هەندێک ڕێباز هەیە بۆ پڕکردنەوەی.

لە کۆتاییدا پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە ئەم ئەزموونە تەنها لە ماوەی دیاریکراودا سنووردار نییە. هەروەها دەرئەنجامەکانی دەتوانن کاریگەرییان هەبێت لەسەر بڕیاردانی داهاتوو. کاتێک هێزێکی سەربازی ڕووبەڕووی ئاستێکی وەها تێچوون دەبێتەوە، بە سروشتی خۆی لە چوونە ناو ململانێکانی دواتردا وریاتر دەبێت. ئەم وریاییە بەشێکە لە هەمان "رێگریکردن" کە لە ئەدەبیاتی ستراتیژیدا باس دەکرێت.

بە واتایەکی تر ئەوەی لەم شەڕەدا ڕوویدا تەنها ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی نەبوو، بەڵکوو پێناسەکردنەوەی بەشێک لە هاوکێشەکانی دەسەڵات بوو لە ناوچەکە و تەنانەت ئەودیو. ئێران بە پشت بەستن بە خۆڕاگری نیشانی دا کە نەک هەر دەتوانێت لە بەرامبەر فشارە قورسەکاندا بژی، بەڵکوو لەگەڵ تەحەدای جیددیش ڕووبەڕووی لایەنی بەرامبەر ببێتەوە. ئەمە ئەو وانەیەیە کە پێدەچێت زیاتر لە ڕابردوو لە حیساباتی داهاتووی ئەمریکادا لەبەرچاو بگیرێت.