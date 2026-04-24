نەوتکێشێکی ئێرانی گەمارۆی ئەمریکای شکاند

داتاکانی بەدواداچوونی دەریایی دەریدەخەن کە سەرەڕای گەمارۆی گوماناوی هێزی دەریایی ئەمریکا، کەشتییەکی سوپەرتانکەر بە ناوی کوبا (یوری) کە لە ژێر ئاڵای کوراکاودا کاردەکات، بەم دواییە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیوە و لە ڕۆژهەڵاتی دوورگەی لارک لەنگەری گرتووە.
ئەو تانکەرە لە ساڵی ٢٠٢٤ەوە لە لیستی سزاکانی ئەمریکادایە بەهۆی ناردنی باری نەوتی ئێران بۆ چین.
ئەمریکا بانگەشەی گەمارۆدانی گەرووی هورمز دەکات و ڕێگە نادات کەشتییە پەیوەندیدارەکان بە ئێراندا تێپەڕن. ئەمە لە کاتێکدایە کە هەواڵەکان باس لەوە دەکەن کە چەند کەشتییەکی ئێرانی پێشتر گەرووەکەیان بەجێهێشتووە یان لە ڕێگەی ئەم ڕێڕەوی ئاوییەوە چوونەتە ناوچەکە.
