  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

پەیامی ئایەتوڵا خامنەیی بڵاو کرایەوە

٢٤ نیسان ٢٠٢٦ - ٢١:٢٢
News ID: 1805889
Source: Mehrnews
پەیامی ئایەتوڵا خامنەیی بڵاو کرایەوە

ڕێبەری  شۆڕشی ئیسلامی لە تویتێکی نوێدا جەختیان کرد: لە ئەنجامی ئەو یەکڕیزییە سەیرەی نێوان هاووڵاتییان، دوژمن شکاوە.

 ڕاگەیاندنەکانی ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی بە دووبارە بڵاوکردنەوەی بەشێک لە پەیامی نەورۆزی پیرۆزی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی لە تۆڕی ئێکس پێداگری کرد: “لە ئەنجامی ئەو یەکگرتووییە سەیرەی نێوان هاونیشتمانیان، شکانێک لە دوژمندا سەریهەڵداوە”.

پەیامەکە درێژەی هەیە و دەڵێت: بە سوپاسگوزاری کردەیی بۆ ئەم نیعمەتە، یەکڕیزی بەهێزتر و پۆڵایینتر دەبێت، دوژمنانیش خۆبەزلزانتر و بێ بایەختر دەبن.

ئۆپەراسیۆنە میدیاییەکانی دوژمن، بە ئامانجگرتنی عەقڵ و ڕۆحی خەڵک، بەنیازن یەکێتی و ئاسایشی نەتەوەیی تێکبدەن؛ نەک ئەم مەبەستە خراپە لە ڕێگەی کەمتەرخەمی ئێمەوە بەدی بێت.

Your Comment

You are replying to: .
captcha