پەیامی ئایەتوڵا خامنەیی بڵاو کرایەوە

ڕاگەیاندنەکانی ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی بە دووبارە بڵاوکردنەوەی بەشێک لە پەیامی نەورۆزی پیرۆزی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی لە تۆڕی ئێکس پێداگری کرد: “لە ئەنجامی ئەو یەکگرتووییە سەیرەی نێوان هاونیشتمانیان، شکانێک لە دوژمندا سەریهەڵداوە”.
پەیامەکە درێژەی هەیە و دەڵێت: بە سوپاسگوزاری کردەیی بۆ ئەم نیعمەتە، یەکڕیزی بەهێزتر و پۆڵایینتر دەبێت، دوژمنانیش خۆبەزلزانتر و بێ بایەختر دەبن.
ئۆپەراسیۆنە میدیاییەکانی دوژمن، بە ئامانجگرتنی عەقڵ و ڕۆحی خەڵک، بەنیازن یەکێتی و ئاسایشی نەتەوەیی تێکبدەن؛ نەک ئەم مەبەستە خراپە لە ڕێگەی کەمتەرخەمی ئێمەوە بەدی بێت.
