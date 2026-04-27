سەرەڕای گەمارۆی ئەمریکا؛ چوار ملیۆن و 600 هەزار بەرمیل نەوتی ئێران بۆ هەناردە کردن بار کرا

دامەزراوەی شوێنپێهەڵگرتنی تانکەرەکان ڕایگەیاند کە ئێران نزیکەی چوار ملیۆن و ٦٠٠ هەزار بەرمیل نەوتی خاوی لە تێرمیناڵەکانی هەناردەکردنی بارکردووە.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەم ئۆپەراسیۆنە بارکردنە ڕێگە بە ئێران دەدات توانای هەڵگرتنی نەوتی خۆی بۆ چەند ڕۆژێکی تر بەکار بێنێت و فشارەکانی سەر تانکی عەمبارکردنی وشکانی کەم بکاتەوە.
بڵاوکردنەوەی ئەم ڕاپۆرتە لە دۆخێکدا بەڕێوە دەچێت کە ئێران سەرەڕای سنووردارکردنەکان بەردەوامە لە چالاکییەکانی هەناردەکردنی نەوت.
ئەمەش ئەوە دەردەخات کە هەوڵەکانی ئەمەریکا بۆ ئابلۆقە خستنە سەر ڕێگاکانی ترانزێتی نەوتی ئێران بە تەواوی سەرکەوتوو نەبووە.
Your Comment