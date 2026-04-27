قالیباف چی بە ترامپ وت

وانەی ئەمڕۆی قالیباف بۆ ترامپ؛ کێ کارتی تەواو بووە!؟

قالیباف لە نوێترین پۆستیدا هاوکێشەیەکی کارتی ئابووری ئێران و ئەمریکای بڵاوکردەوە و نیشانی دەدات، بە پێچەوانەی بانگەشەی ترامپ، ئەمریکا کارتەکانی تەواو بووە و ئێران هێشتا کارتی زۆری ماوە بۆ یاریکردن. پشکنینی بۆ ئەم کارتانە کرد، تێبینی ئەوەی کرد کە زۆر باسی کارتەکانیان دەکەن.

کارتی لاوەکی دابینکردن [ئێران]:

گەرووی هورمز (بەشی یاری کراوە)

گەرووی باب المنداب (هێشتا یاری نەکراوە)

بۆری نەوت (هێشتا یاری پێنەکراوە)

کارتی لاوەکی داواکاری [ئەمریکا]:

دەرزی یەدەگی نەوتی ستراتیجی بۆ بەڕێوەبردنی بازاڕ (یاری کراوە)

بەڕێوەبردنی بەکاربردن و کەمکردنەوەی خواستی نەوت (تاڕادەیەک یاری پێکراوە)

وە ئێستا باج چاوەڕێی بەرزبوونەوەی نرخەکانن

سەرۆکی پەرلەمان لە کۆتاییدا نووسیویەتی، ئاماژە بە سنووردارکردنی ئابووری ئەمریکا دەکات: هەروەها پێویستە زیادبوونی خواستی وزە بۆ پشووی هاوینە لە ئەمریکا بۆ ئەم لیستە زیاد بکەیت، مەگەر بیانەوێت لە ئەمریکا هەڵیبوەشێننەوە!