وردەکاری نوێ لەبارەی بوردۆمانی بنکەی ئەمریکا لە کوەیت بە ئێف ٥ی ئێرانی

گرتە دزەپێکراوەکانی تۆڵەسەندنەوەی ئێران لە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە سەرانسەری کەنداوی فارسدا ئەوە دەردەخەن کە تێچووی سەربازی ڕاستەقینەی دەستدرێژی نایاسایی واشنتۆن بۆ سەر تاران ڕەنگە بە شێوەیەکی بەرچاو زیاتر بێت لەوەی کە ئەمریکا بە فەرمی دانی پێدا ناوە، چونکە زیانەکانی ژێرخانی و زیانەکانی فڕۆکە و پەککەوتنی ئۆپەراسیۆنەکان ئێستا بە ملیارەها دۆلار مەزەندە دەکرێت.

چەند بەرپرسێکی ئەمریکی و یاریدەدەری کۆنگرێس و کەسانی ئاشنای هەڵسەنگاندنی نهێنی زیانەکان دانیان بەوەدا ناوە کە هێرشەکانی ئێران دەیان شوێنی لانیکەم حەوت وڵاتی ناوچەکەیان کردۆتە ئامانج.

گرنگی ستراتیجی ئەم پرسە زیاتر بەرز بووەوە کاتێک کەناڵی ئێن بی سی نیوز لە ڕاپۆرتێکدا ڕۆژی شەممە پشتڕاستی کردەوە کە فڕۆکەیەکی جەنگی ئێف ٥ی ئێرانی بە سەرکەوتوویی هەڵمەتێکی بۆردومانی بۆ سەر کەمپی بوێرنگ لە کوێت ئەنجامدا کە خاوەندارێتی ئەمریکایە و سەرەڕای بوونی سیستەمی مووشەکی پاتریۆت و ڕێگری کورت مەودا و ڕووماڵی ڕاداری پێشکەوتوو و تۆڕەکانی چاودێری ناوچەیی هەمیشەیی، فڕۆکە جەنگییەکە بەڕێوەی دەبرد بۆ ئەوەی بچێتە ناو بەرگرییە ئاسمانییە فرە چینەکانی ئەمریکاوە.