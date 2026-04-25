تێکشکاندنی چەندین گرووپی تیرۆریستی لە کوردستان و کرماشان

ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپای پاسداران ڕایگەیاند کە لە میانەی زنجیرەیەک چالاکیی کە لە پارێزگاکانی کوردستان و کرماشان ئەنجام دراون، چەندین تیمی سەر بە گرووپە دژە شۆڕشەکان کە لە لایەن ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنییەوە پاڵپشتی دەکران و لە هەوڵی خۆئامادەکردن بوون بۆ هێرشی سەربازیی دوژمن لە ڕۆژئاوای وڵاتەوە لە ناو چوون.

لەناوبردنی چەند شانەیەکی ڕێکخراوەیی گرووپە جوداخوازە کوردییەکان و دەستگیرکردنی 11 کەس و لەناوبردنی کەسێک و دۆزینەوەی 8 چەکی ئارپیجی و زیاتر لە دوو هەزار کەلوپەلی تەقەمەنی پەیوەندیدار

2) دۆزینەوە و لێدانی هەواڵگری بۆ سەر بارەگای یەکێک لە گرووپە تیرۆریستییەکانی ناوچەکە و دۆزینەوەی 90 تەقێنەری بۆمب، 18 نارنجۆک، 5 گوللە هاوەن، هەزار و 253 گوللە بۆ چەکی جۆراوجۆر، 6 نارنجۆکی تفەنگ و ئامێری پەیوەندی ڕادیۆیی

3) دەستگیرکردنی 73 کەسی سەر بە گرووپە دژە شۆڕشەکان کە لە گۆڕەپانی ناوخۆدا چالاکن

4) لەناوبردنی تیمێکی قاچاخچی و دۆزینەوەی 10 چەکی کڵاش و 2250 گوللە تەقەمەنی و 2 چەکی ڕاوکردن و 7 RPG و 90 تەقەمەنی تەقەمەنی و چەند ئامێرێکی ئینتەرنێتی مانگی دەستکرد

ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپا لە پارێزگای کرماشان لە ئۆپەراسیۆنە نهێنییەکانیدا، ١٥٥ ئەندامی گرووپەکانی دژە شۆڕشی بەم شێوەیەی خوارەوە دەستنیشان کرد و دەستبەسەریان کرد:

1) دەستگیرکردنی 144 کەس بە چەند تیمێک لەسەر تاوانی فرۆشتنی چەکی نایاسایی و دۆزینەوەی 17 چەک و هەزار و 200 گوللە

2) دەستگیرکردنی 4 سیخوڕی پەیوەست بە مۆساد و دۆزینەوەی بڕێکی بەرچاو چەک و باروت و پرایمەر و کەرەستە و ئەو ئامێرانەی کە لە دروستکردنی گوللەی دەمانچە بەکارهێنراون

ئەم تاکە کەسانە لە لایەن مۆسادەوە هاندرابوون بەهۆی کارەکانیانەوە.

3) دەستگیرکردنی 7 کەسی جوداخوازەکان کە چالاکن لە دروستکردنی بۆمبی ماڵەوە و کڕینی چەکی نایاسایی بە ئامانجی هێرشکردنە سەر شوێنە حکومی و سەربازییەکان